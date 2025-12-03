Mersen: neue Sicherungsserie für PV-Anlagen HelioProtection 20P

Mersen stellt neue Sicherungen für Photovoltaik-Parks vor. Der Sicherungsschutz greift für Anlagen mit 2.000 Volt DC.

Der französische Elektronik-Komponenten-Hersteller Mersen stellt die neue Sicherungsserie HelioProtection HP20P für die Photovoltaik vor. Die PV-Sicherungen für Photovoltaikanlagen mit einer Ausgangsleistung von 2.000 Volt DC seien eine Innovation für eine höhere Systemeffizienz und sicherere Hochspannungsarchitekturen, teilte Mersen mit. Sie seien die ersten ihrer Art auf dem Markt in dieser Leistungsklasse und mit Abmessungen von 22 mm x 85 mm auch die kleinsten Sicherungen für PV-Anlagen mit 2.000 VDC.



Die Sicherungsserie ermögliche es Konstrukteuren zudem, den Platz in Kombinationskästen, Wechselrichtern und anderen Geräten zu optimieren und gleichzeitig einen robusten Schutz für PV-Anlagen der nächsten Generation zu gewährleisten. Mersen habe die Sicherungen der Serie HP20P für Solarfelder mit einer großen Anzahl von in Reihe geschalteten PV-Modulen entwickelt. Die Sicherungen sind mit Nennströmen von 20 A bis 60 A in derselben Gehäusegröße erhältlich und bieten Ingenieuren eine erhebliche Flexibilität bei der Systemkonstruktion und -integration. PV-Sicherungen der Serie HP20P zeichneten sich ferner durch eine niedrige Mindestausschaltleistung von 1,35-mal dem Nennstromwert aus. Dies ermögliche eine sichere Unterbrechung des Stromkreises mit geringem Fehlerstrom. Das gewährleiste eine verbesserte Betriebssicherheit in wichtigen Anwendungen wie Generatoranschlusskästen (Kombinationskästen), Wechselrichtern und Batterieladereglern.



Mersen hat für seine PV-Sicherungen die Zertifizierungen UL248-19 und UKCA erhalten. Die Zulassungen gemäß der europäischen Norm IEC 60269-6 und der kanadischen Norm CSA C22.2 würden in Kürze erwartet. Die Sicherungen ließen sich ferner mit Aderendhülsen oder Crimpkappen in die Anwendung integrieren. Drahtcrimpverbindungen ermöglichten zudem eine lötfreie Verbindung zwischen dem Draht und der Sicherung zum Einkapseln der Sicherung und der Verkabelung.

