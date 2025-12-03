Sunmaxx: PVT-Module liefern Strom und Wärme für die Reha

Eine auf Reha-Standorte spezialiste Firmengruppe ersetzt eine bestehende PV-Anlage durch PVT-Module zur Strom- und Wärmeversorgung. Spezialist Sunmaxx liefert 1.200 Einheiten.

Die Admedia Firmengruppe mit Reha-Standorten in Chemnitz, Plauen, Freiberg und Waldenburg setzt auf PVT-Module für Strom und Wärme. Wie die Sunmaxx PVT mitteilte, will sie die beiden Rehabilitations- und Physiotherapie-Zentren in Plauen und Chemnitz auf eine vollständig emissionsfreie Energieversorgung umstellen. Statt reiner Photovoltaik kämen künftig 1.200 PVT-Module von Sunmaxx zum Einsatz, die gleichzeitig Strom und Wärme liefern.

Für die Umsetzung verantwortlich ist die Consulting Janssen GmbH aus Niedersachsen beauftragt. „Die Energie, die auf unseren Dächern und unter der Erde schlummert, machen wir mit der Verbindung von PVT und Geothermie nutzbar”, sagt Geschäftsführer Ralf Janssen. “Dekarbonisierung funktioniert überall – selbst bei Gebäuden wie Reha-Zentren mit hohem Energiebedarf. Jetzt umzusteigen lohnt sich: Der Invest ermöglicht größtmögliche Planbarkeit bei künftigen Energieausgaben und schafft Zukunftssicherheit.“

Bau- und Projektleiter Alexander Meyer von Admedia fügt hinzu: „Das Reha-Zentrum in Plauen verfügt über ein eigenes Bewegungsbad mit hohem Wärmebedarf. Dank der Kombination aus PVT-Modulen, Erdsonden, Sole-Wasser-Wärmepumpen und Stromspeichern entsteht nun ein ganzheitliches, emissionsfreies Energiesystem. Es versorgt das Gebäude nicht nur mit klimafreundlicher Wärme, sondern ermöglicht im Sommer auch passives und aktives Kühlen – ein Paradebeispiel moderner Sektorkopplung.“

Durch die Umstellung ließen sich ferner fossile Energieträger vollständig ersetzen. „Dieses Projekt zeigt, wie einfach die Wärmewende sein kann, wenn vorhandene Infrastrukturen intelligent genutzt und mit modernster Technologie kombiniert werden“, so Dr. Wilhelm Stein, Geschäftsführer von Sunmaxx.

Quelle: Sunmaxx | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH