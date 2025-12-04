Enertrag baut Umspannwerk Bertikow für 500 MW PV und Wind aus

Durch Modernisierung kann das Umspannwerk Bertikow in der Uckermark künftig mehr als 500 MW an Solar- und Windstrom aufnehmen. Das Unternehmen Enertrag hat damit auch die Grundlage für einen künftigen, 200 MW starken Batteriespeicher gelegt.

Der Brandenburger Projektentwickler Enertrag hat ein Umspannwerk in Bertikow in der Uckermark modernisiert, damit es künftig mehr regenerative Leistung aufnehmen kann. Das Umspannwerk bilde den Knotenpunkt für die Einspeisung von mehr als 500 Megawatt erneuerbarem Strom aus Wind- und Solaranlagen der Region in das überregionale Übertragungsnetz, teilte Enertrag mit. Außerdem soll es künftig Strom für einen Groß-Batteriespeicher managen können.

Bei der Modernisierung ging es um die Umstellung von 220 auf 380 Kilovolt. Dadurch habe sich die Transportkapazität des Umspannwerks erheblich erhöht. Zwei neue Transformatoren mit einer Nennleistung von 400 MVA und 450 MVA ersetzten dabei bis zu 50 Jahre alte Technik. Die Modernisierung ermögliche eine verlustärmere Einspeisung, reduziere Netzengpässe und minimiere Abregelungen von erneuerbarem Strom. Zusätzlich sorgten Schalldämmplatten und ein Erdwall dafür, dass die Geräuschbelastung für die Umgebung deutlich unter den gesetzlichen Grenzwerten liege.

Das Projekt stärke die Gemeinde Uckerfelde durch zusätzliche Gewerbesteuereinnahmen. Mit einem Verbundkraftwerksbonus könnten Haushalte in Uckerfelde zudem jährlich bis zu 350 Euro erhalten. Die Zusammenarbeit mit Anwohnerinnen und Anwohnern sowie der Gemeindevertretung sei während des gesamten Projekts partnerschaftlich und transparent gewesen.

Batteriespeicher kommt

Das Umspannwerk bildet außerdem die Grundlage für den geplanten Batteriespeicher Bertikow mit einer Leistung von 200 MW und einer Kapazität von 800 Megawattstunden (MWh). Der Speicher werde überschüssigen Wind- und Solarstrom speichern, Schwankungen im Netz ausgleichen und die Versorgungssicherheit in Nordostdeutschland erhöhen. Die Inbetriebnahme sei für das dritte Quartal 2027 geplant.

Anlässlich der Einweihung des Umsapnnwerks sagte Richard Henke, Abteilungsleiter Netze bei Enertrag: „Nach rund zwei Jahren intensiver Arbeit gemeinsam mit 50Hertz können wir heute ein Projekt feiern, das die Energiewende in der Uckermark konkret voranbringt. Die Modernisierung des Umspannwerks war technisch anspruchsvoll, aber notwendig. Mit der neuen 380-kV-Technik schaffen wir die Grundlage dafür, dass mehr als 500 Megawatt erneuerbarer Strom aus unserer Region verlässlich ins Netz fließen kann. Besonders wichtig war uns dabei, die Anliegen der Anwohnerinnen und Anwohner ernst zu nehmen. Die neue Technik ist nicht nur leistungsfähiger, sondern auch deutlich leiser. Das zeigt: Energiewende und Lebensqualität gehören zusammen.”

Auch Tobias Bischof-Niemz, Vorstandsmitglied für Projekte International & Technologie, äußerte sich. „Das Umspannwerk Bertikow ist das Herzstück eines regionalen Verbundkraftwerks, das zeigt, wie klimaneutrale Energieversorgung zuverlässig funktioniert. Durch die intelligente Kombination regionaler Wind- und Solarleistung entsteht planbarer, flexibel abrufbarer und kostengünstiger Strom. Gleichzeitig schafft die regionale Wertschöpfung eine starke lokale Verankerung und erhöht die Resilienz sowie unser aller Versorgungssicherheit.”

Quelle: Enertrag | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH