Sungrow geht mit Balkonkraftwerk Glory mit Speicher an den Markt

Die Sungrow-Tochter Sunshare bietet mit dem Stecker-PV-Speicher-System Glory eine Solaranwendung an, die auf einer Halb-Feststoff-Technologie beruht.

Der chinesische Wechselrichter-Produzent Sungrow steigt über die Tochtergesellschaft Sunshare in den Markt für Balkonkraftwerke mit Speichern ein. Wie das Unternehmen mitteilte, hat Sunshare nun ein neues Balkon-Energiespeichersystem unter dem Namen „Glory” vorgestellt. Dieses verwende die firmeneigene eXtraSolid-Technologie. Diese verwende Semi-Solid-State-Batterien nach Automobilstandard (EV-Grade). Unter Halb-Feststoff-Batterien sind Zwischenformen zwischen Festkörper-Akkumulatoren und solchen mit flüssigen Elektrolyten zu verstehen.

Durch die Verwendung der halbfesten Elektrolytstruktur zur Minimierung des Leckagerisikos wiesen die Zellen eine hohe thermische Stabilität auf. Sie würden in Wärmekammern auf eine Widerstandsfähigkeit von 150 °C getestet (20 °C höher als die typischen LFP-Grenzwerte) und gewährleisteten, dass auch bei extremen Nagelpenetrationstests kein Brand- oder Explosionsrisiko besteht.

Die Einheit halte dabei einem Druck von 300 kN (ca. 30 Tonnen) stand – das Dreifache des Standards für typische Batteriezellen – und bestehe Aufpralltests nach militärischen Standards.

Die Speicher verfügten ferner über ein integriertes Aerosol-Feuerlöschsystem sowie ein cloudbasiertes Managementsystem.

Das System habe eine Lebensdauer von über 7.000 Zyklen und liegt damit 30 % über dem Branchendurchschnitt für LFP-Batterien. Das System arbeite von -20 °C bis 55 °C und verfüge über eine automatische Heiztechnologie für den Winterbetrieb.

„Mit Glory bringen wir die strengen Sicherheitsstandards der Elektroautoindustrie in die Haushalte”, sagt Michael Zhang, Direktor von Sunshare. „Unser Ziel ist es, eine solide Lösung zu bieten, die Familien mindestens zwei Jahrzehnte lang zuverlässig dient.”

Quelle: Sunshare | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH