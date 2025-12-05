Der Vermögensverwalter Capital Dynamics hat zwei in Großbritannien geplante Solarparks des deutschen Projektentwicklers Baywa re erworben.

Der Projektentwickler Baywa re hat den Verkauf zweier in Großbritannien geplanter Photovoltaik-Solarparks an Capital Dynamics bekannt gegeben. Capital Dynamics ist ein unabhängiger Vermögensverwalter, die sich private Kapitalanlagen spezialisiert hat. Laut Baywa re zählt das Unternehmen zu den führenden Investoren im Bereich grüner Energie. Bei den Solarparks handelt es sich um die Projekte Clump Solar Farm und Yanel Solar Farm. Beide Photovoltaik-Freiflächenanlagen sind laut Projektentwickler vollständig genehmigt und kommen auf eine Gesamtleistung von mehr als 121 MW.

Der Clump Solarpark in Leicestershire soll eine Leistung von rund 77 MW haben. Der Solarpark Yanel in North Somerset ist mir einer Leistung von 44 MW geplant. Beide Projekte wurden im Rahmen eines Joint Ventures mit Grüne Energien Solar entwickelt und legen besonderen Wert auf den Schutz und die Aufwertung der Naturräume sowie die Förderung der Biodiversität vor Ort. „Diese Transaktion folgt auf eine Reihe erfolgreicher Projektverkäufe in den vergangenen Monaten und unterstreicht die Stärke unserer Projektentwicklungsstrategie“, sagt Daniel Gaefke, COO von Baywa re.

Baywa re hat 2025 im Vereinigten Königreich insgesamt 235 MW an genehmigter Solarleistung erreicht. Darunter die erste Genehmigung im Rahmen eines Development Consent Order (DCO) für den Oaklands Farm Solarpark sowie die Planungsgenehmigung für Redshaw BESS, das größte Batterie-Energiespeicherprojekt des Unternehmens in Europa. Die Projektpipeline in Großbritannien umfasst derzeit über 3,3 GW an Onshore-Wind-, Solar- und Batterieprojekten. Zusätzlich betreibt Baywa re in Großbritannien und Irland Anlagen mit einer Gesamtleistung von über 1,7 GW.

Das unter Konsolidierungsdruck stehende Unternehmen Baywa re hatte kürzlich den Verkauf der Tochter Renerco Plan nach Schottland gemeldet.

Quelle: Baywa re | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH