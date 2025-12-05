Der chinesische Produzent Sigenergy hat neue Geschäfts-Kooperationen für seine Batteriespeicher abgeschlossen. Dazu zählt auch ein Vorhaben zum bidirektionalem Laden.

Der chinesische Batteriespeicher- und Wechselrichterproduzent Sigenergy berichtet über eine Reihe von Geschäftsvereinbarungen im deutschsprachigen Raum sowie der Schweiz. Wie das in Shanghai beheimatete Unternehmen mitteilte, erfolgten die Abschlüsse auf der Messe Solar Solutions, die am 4.12.2025 in Düsseldorf zu Ende ging.

Demnach hat das Unternehmen mit dem Planungs- und Projektleitungsbüro Steinhoff & Partner aus Wadersloh vereinbart, einen Solarpark in Beckum mit einem über 100 Megawattstunden (MWh) großen DC-gekoppelten SigenStack-Speicher auszustatten. Der dezentrale, direkt DC-gekoppelte Großspeicher werde unterhalb der PV-Module integriert – ohne zusätzliche Flächenversiegelung. Das Projekt mit einer Spitzen-PV-Leistung von 59 Megawatt (MWp) starte im ersten Quartal 2026.

Ferner vereinbarte Sigenergy mit EC Power GmbH, einem Hersteller von Blockheizkraftwerken, eine strategische Partnerschaft. Ziel sei, die BHKW mit den modularen Speichersystemen SigenStor und SigenStack zu kombinieren. Diese Lösung für Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäude sehe neben der Speicherung überschüssiger BHKW-Energie eine Notstromfunktion vor. Außerdem übernehme Sigenergy das zentrale Energiemanagement.

Außerdem kündigte das Unternehmen neue Partnerschaften mit dem Handel an. Das betrifft zum einen einen Absichtserklärung mit der österreichischen Sunlumo über 100 MWh Gewerbespeicher der Reihe SigenStack für das Jahr 2026. Zum anderen habe Sigenergy die Zusammenarbeit mit Memodo ausgebaut, um Installateuren im D-A-CH-Raum Zugang zu Speicher- und Energiemanagementlösungen zu bieten. Die Kooperation umfasse Privat- und Gewerbekunden-Produkte.

Eine weitere Kooperation betreffe das Thema bidirektionales Laden und Anbieter The Mobility House. Beide unternehmen wollen gemeinsam kommerzielle Vehicle-to-X-Praxisanwendungen voranbringen.

Die in Düsseldorf ansässige Tochtergesellschaft plant in Deutschland weiter zuwachsen. Der Anteil am Privatkunden-Speichermarkt soll 2025 rund 10 Prozent erreichen.

Quelle: Sigenergy | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH