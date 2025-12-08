Drittes Quartal 2025: 64 Prozent der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien

Windenergie und Photovoltaik sind die wichtigsten Stromerzeuger in Deutschland und haben die Kohle überholt. Insgesamt tragen die erneuerbaren Energien 64,1 Prozent zur inländischen Stromerzeugung bei.

Im dritten Quartal 2025 haben Stromproduzenten in Deutschland 98,3 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugt und in das Netz eingespeist. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das 2 % mehr als im dritten Quartal 2024. Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien stieg dabei um 3 % und erreichte mit einem Anteil von 64,1 % des inländisch produzierten Stroms einen neuen Höchststand für ein 3. Quartal. Im 3. Quartal 2024 hatte der Anteil erneuerbarer Energien bei 63,5 % gelegen. Auch die Stromerzeugung aus konventionellen Energieträgern stieg im 3. Quartal 2025 um 0,4 % gegenüber dem Vorjahresquartal.

Erneuerbare Energien: Stromerzeugung aus Windkraft und Photovoltaik auf Rekordhoch

Die Stromerzeugung aus Windkraft stieg im 3. Quartal 2025 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 10,5 %. Damit blieb Windkraft im 3. Quartal 2025 mit einem Anteil von 26,8 % wichtigster Energieträger in der inländischen Stromerzeugung. Auch die Stromerzeugung aus Photovoltaik legte zu: Gegenüber dem Vorjahresquartal stieg sie im 3. Quartal 2025 um 3,2 %. Mit einem Anteil von 24,1 % war Photovoltaik damit der zweitwichtigste Energieträger der inländischen Stromerzeugung. Die Stromerzeugung sowohl aus Wind als auch aus Photovoltaik erreichten damit neue Höchstwerte für ein drittes Quartal. Ausschlaggebend für den Anstieg der erneuerbaren Stromerzeugung war vor allem der Ausbau von Windrädern und Photovoltaik-Anlagen

Konventionelle Energieträger: Weniger Strom aus Kohle, mehr aus Erdgas

Die in Kohlekraftwerken erzeugte Strommenge ging im 3. Quartal 2025 um 2,2 % gegenüber dem Vorjahresquartal zurück und machte einen Anteil von 20,6 % an der inländisch erzeugten Strommenge aus. Damit war Kohle für die Stromerzeugung der drittwichtigste Energieträger. Im 3. Quartal 2022 hatte der Anteil von Kohle noch bei 36,2 % gelegen und war im 3. Quartal 2023 auf 23,4 % und im 3. Quartal 2024 auf 21,5 % zurückgegangen.

Dagegen stieg die Stromerzeugung aus Erdgas im 3. Quartal 2025 um 8,1 % im Vergleich zum Vorjahresquartal an. Erdgas machte damit 12,0 % der inländischen Stromerzeugung aus (3. Quartal 2024: 11,3 %).

Importüberschuss sinkt auf 8,2 Milliarden Kilowattstunden

Die nach Deutschland importierte Strommenge sank im 3. Quartal 2025 im Vergleich zum 3. Quartal 2024 um 11,9 % auf 20,7 Milliarden Kilowattstunden. Dahingegen war ein Zuwachs bei den Stromexporten zu verzeichnen. Diese stiegen um 5,9 % von 11,8 auf 12,5 Milliarden Kilowattstunden. Der Importüberschuss reduzierte sich damit um 30,3 % von 11,7 Milliarden Kilowattstunden im 3. Quartal 2024 auf 8,2 Milliarden Kilowattstunden im 3. Quartal 2025.

Quelle: Destatis | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH