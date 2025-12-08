Energieforschung: Förderung für Kreislaufwirtschaft in Windenergie und Photovoltaik

Erneuerbare Energien sollen resilienter und ressourcenschonender werden. Bis zum 31. Januar können Unternehmen und Forschungseinrichtungen jetzt Projektideen einreichen, um Windenergie und Photovoltaik nachhaltiger zu machen.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) hat den „Förderaufruf Energieforschung für Zirkuläre Wirtschaft – Wind, PV und System“ veröffentlicht. Unternehmen und Forschungseinrichtungen sind dazu aufgerufen, Projektideen einzureichen, die den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien resilienter, ressourcenschonender und somit auch nachhaltiger gestalten. Der Aufruf legt damit den Fokus auf die Nachhaltigkeit bei der Transformation des Energiesystems, insbesondere durch den Übergang einer linearen zur zirkulären Wirtschaft. Der Bund fördert das Thema innerhalb des achten Energieforschungsprogramms zur angewandten Energieforschung. Der Förderaufruf zur Kreislaufwirtschaft enthält die folgenden drei Förderschwerpunkte:

Übergeordnete Vorhaben zu zirkulärer Wirtschaft

Technologiespezifische Vorhaben zur Kreislaufwirtschaft in der Windenergie

Technologiespezifische Vorhaben zur Kreislaufwirtschaft in der Photovoltaik

Der Förderaufruf soll zur Umsetzung der Nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie (NKWS) beitragen. Die Forschungs- und Entwicklungsprojekte sollen beispielsweise ein zirkuläres Produktdesign ermöglichen oder ein zirkuläres Materialdesign bei kreislauffähigen Einzelkomponenten von Energieanlagen fördern. Auch die Materialsubstitution von energieintensiven oder kritischen Rohstoffen und Materialien, die im Rahmen der Energiewende systemübergreifend nachgefragt sind, durch besser verfügbare Rohstoffe oder durch Sekundärrohstoffe soll man erforschen.

Bei Windenergieanlagen braucht es für die in den kommenden Jahren stark ansteigende Anzahl außer Betrieb gesetzter Anlagen optimierte Demontage- und Recyclingprozesse. In der Photovoltaik geht es auch darum die Nutzungsdauer von Photovoltaik-Modulen zu verlängern, etwa durch „Second-Life“-Maßnahmen.

Der nächste Stichtag für die Einreichung ist der 31. Januar 2026. Detaillierte Informationen zu diesem Förderaufruf sind unter diesem Link zu finden.

Quelle: Projektträger Jülich | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH