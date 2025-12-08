Monatsmarktwert Solar im November bei 9,1 Cent pro Kilowattstunde

Im November ist der Monatsmarktwert für Solarstrom auf 9,1 Cent pro kWh angestiegen. Auch die Marktwerte für Windenergie an Land und Offshore-Windstrom kletterten nach oben.

Der Monatsmarktwert Solar lag im November 2025 bei 9,102Cent pro Kilowattstunde (kWh). Das geht aus Berechnungen der Übertragungsnetzbetreiber hervor. Im Oktober kostete Solarstrom im Mittel noch 6,98 Cent/kWh. Auch im November war der saisonbedingte Anstieg etwas geringer als im Vorjahr. Solarstrom war noch immer billiger als Strom zum durchschnittlichen Spotmarktpreis. Den Spotmarktpreis für den November geben die Übertragungsnetzbetreiber mit 10,188 Cent/kWh an.

Der Monatsmarktwert für Windstrom an Land betrug im November 8,930 Cent/kWh. Das ist ein kräftiger Anstieg im Vergleich zum Oktober als der Monatsmarktwert für Wind an Land bei 5,579 Cent/kWh lag. Der Monatsmarktwert für Windstrom auf See stieg im November 2025 ebenfalls stark an und kletterte auf 9,091Cent/kWh. Im Vormonat kostete Offshore-Windstrom noch 6,867 Cent/kWh.

Der Marktwert der Solarenergie ist für alle relevant, die an der über das EEG geförderten Direktvermarktung teilnehmen. Der Monatsmarktwert Solar gibt dabei die durchschnittlichen Erlöse des Solarstroms an der Börse wieder, die mit der Direktvermarktung in dem jeweiligen Monat zu erzielen waren. Liegt dieser Marktwert unter der EEG-Vergütung, finanziert der Netzbetreiber die Differenz aus dem EEG-Umlagekonto. Die Werte für die aktuelle EEG-Einspeisevergütung für Photovoltaik-Anlagen finden Sie im Basiswissen des Solarservers unter diesem Link.

Im November gab es erstmals seit Februar keine Stunden mit negativen Strompreisen. In Zeiten mit negativen Strompreisen von mehr als vier Stunden entfällt der Anspruch auf die Marktprämie für Solaranlagen mit Inbetriebnahme ab November 2016. Bei neuen Photovoltaik-Anlagen entfällt die Förderung immer in Zeiten negativer Strompreise. Ausgefallene Zeiten hängt verlängern aber den Förderzeitraum von 20 Jahren.

Quelle: Übertragungsnetzbetreiber | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH