Kostal erhöht Eingangsstrom beim Hybrid-Wechselrichter Plenticore plus G2

Mit der Steigerung des maximalen Eingangsstroms von 13 auf 15 Ampere beim Hybrid-Wechselrichter Plenticore plus G2 reagiert Kostal auf die Marktentwicklung hin zu leistungsstärkeren Photovoltaik-Modulen.

Der Photovoltaik-Wechselrichterhersteller Kostal erhöht beim Hybrid-Wechselrichter Plenticore plus G2 den maximalen Eingangsstrom pro MPP-Tracker von 13 auf 15 Ampere. Das geschieht mit einem neuen Auto-Update automatisch und kostenfrei für Neu- und Bestandskunden. Da laut Hersteller moderne Photovoltaik-Module immer leistungsstärker werden, reagiert das Unternehmen mit dem 15-A-Update auf diese Marktentwicklung. Viele aktuelle Hochleistungsmodule auf Basis von M10- oder N-Type-Zellen liefern heute Ströme zwischen 14 und 15 Ampere – Tendenz steigend. Bislang mussten Installateure bei PV-Modulen mit höheren Strömen darauf achten, die String-Konfiguration exakt an die Wechselrichtergrenzen anzupassen. Nun sollen sie PV-Strings mit höheren Modulströmen effizienter einbinden können. Zudem soll es mehr Flexibilität bei der Solaranlagen-Planung geben. Auch ein höherer Ertrag, insbesondere auf Dächern mit begrenzter Fläche oder unterschiedlichen Ausrichtungen, soll möglich sein.

Die Erhöhung des maximalen Eingangsstroms auf 15 Ampere soll sich auch auf das Energiemanagement zwischen Photovoltaik, Batterie und Hausnetz auswirken. Die 15-A-Erweiterung ermöglicht es laut Hersteller dem Wechselrichter, den durch die PV-Generatoren erzeugten Strom schneller und effizienter in die angeschlossene Hochvoltbatterie zu leiten. Das verkürze Ladezeiten und steigere die nutzbare Energiemenge – besonders bei hoher Sonneneinstrahlung oder in Phasen mit dynamischen Stromtarifen. Ebenso soll die Entladeleistung profitieren und durch die verbesserte Stromaufnahme und -abgabe soll das Gesamtsystem insgesamt effizienter arbeiten.

Das Upgrade wird über die integrierte AutoUpdate-Funktion automatisch eingespielt. Der Plenticore plus G2 erkennt die neue Firmware, lädt sie herunter und installiert sie selbstständig.

