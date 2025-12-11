Meyer Burger Germany war innerhalb des insolventen Meyer-Burger-Konzerns für die Entwicklung und Fertigung von Produktionsanlagen für Photovoltaik-Module zuständig. Nun wird das Anlagevermögen des Unternehmens versteigert.

Nach den Versteigerungen an den beiden Standorten des insolventen Photovoltaik-Herstellers Meyer Burger Industries GmbH in Freiberg und Bitterfeld beginnt nun auch bei der Meyer Burger Germany GmbH am Standort Hohenstein die Versteigerung des Anlagevermögens. Zum Aufruf kommen rund 2.500 Vermögensgegenstände. Die Versteigerung endet bereits Ende des Jahres.

Wegen der großen Menge an Versteigerungspositionen läuft die Versteigerung über zwei aufeinanderfolgende Tage aus. Diese sind der 29. und 30. Dezember 2025. Der Onlinekatalog mit allen zur Versteigerung stehenden Gegenständen ist bereits einsehbar, die Gebotsabgabe hat begonnen. Wer Gegenstände ersteigern will, muss sich vorher auf dieser Internetseite registrieren. Interessenten sollten dies aber rechtzeitig tun, da die Freischaltung nach der Registrierung ein bis zwei Tage in Anspruch nehmen kann.

Meyer Burger Germany war innerhalb des Meyer-Burger-Konzerns für die Entwicklung und Fertigung von Produktionsanlagen für Photovoltaik-Module zuständig. Die technische Einrichtung bei Meyer Burger Germany umfasst deshalb ein breites Spektrum an Ausrüstung und Anlagen. Dazu gehören zum Beispiel Werkstattausstattungen mit Werkbänken, Hand- und Elektrowerkzeugen und Werkstattwagen, aber auch Gabelstapler, Hubwagen oder Traktoren. Zusätzlich können die Bieter moderne Büroausstattung und Bürotechnik, aber auch Laborausstattungen und vieles andere mehr ersteigern. Wie auch bei Meyer Burger Industries hat Insolvenzverwalter Lucas F. Flöther das Hamburger Auktionshaus HT Hanseatische Industrie-Consult GmbH & Co. KG (HT KG) mit der Verwertung der Vermögensgegenstände beauftragt.

„Noch nicht versteigert werden hingegen die Produktionsanlagen von Meyer Burger Germany“, sagt Lucas F. Flöther, Insolvenzverwalter des Unternehmens. „Wir verhandeln nach wie vor mit möglichen Investoren, und sollte ein Kaufvertrag zustande kommen, werden diese Maschinen noch gebraucht. Die Chancen sind zwar gering, aber wir wollen uns diese Möglichkeit offenhalten.“

Besichtigungstermine für Versteigerung des Anlagevermögens von Meyer Burger

Potenzielle Bieter, die sich für die zum Verkauf stehenden rund 2.500 Vermögensgegenstände interessieren, können diese natürlich auch besichtigen, bevor sie ihr Gebot abgeben. Am 17. Dezember von 9 bis 16 Uhr stehen allen Interessenten die Werkshallen von Meyer Burger in Hohenstein-Ernstthal offen. Für die Abholung der ersteigerten Gegenstände stehen vier Termine zur Verfügung: 13. bis 15. Januar 2026, jeweils von 8:30 bis 16 Uhr, sowie am 16. Januar 2026 von 8:30 Uhr bis 13 Uhr.

Der Online-Katalog für die Auktionspositionen des Anlagevermögens von Meyer Burger in Hohenstein ist auf den Internetseiten der HT KG unter diesem Link abrufbar.

Quelle: Flöther & Wissing | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH