REC steigert Hagelbeständigkeit der Alpha Pure-RX Photovoltaik-Module

Dank eines dicken Solarglases und eined stabilen Rahmend können Alpha Pure-RX Photovoltaik-Module des Herstellers REC 45 mm großen Hagelkörnern standhalten und einer Belastung von maximal 10.000 Pa widerstehen.

Der Photovoltaik-Modulhersteller REC Group hat für seine Alpha Pure-RX Solarmodule unabhängige Tests zur Hagelbeständigkeit gemäß IEC61215-MQT 17 durchgeführt. Während der Branchenstandard die Zertifizierung für 25 mm große Hagelkörner bei 83 km/h vorsieht, widersteht das Alpha Pure-RX sogar 45 mm großen Hagelkörnern bei 110 km/h.

Bisher war die PV-Modulreihe gemäß IEC 61215 für die Beständigkeit gegen 35-mm-Hagelkörner zertifiziert. Nun hat man das REC Alpha Pure-RX Modul im Verlauf erweiterter Testreihen 44 Einschlägen von 40- und 45-mm-Eisbällen ausgesetzt. In der abschließenden Analyse zeigte das Photovoltaik-Modul selbst nach dem Aufprall von 22 verschiedenen 45-mm-Hagelkörnern keinerlei Glasbruch und erfüllte weiterhin alle visuellen, elektrischen und leistungsbezogenen Anforderungen. Die Ergebnisse belegen, dass diese REC Module das Zehnfache der kinetischen Energie pro Einschlag im Vergleich zum Branchenstandard tolerieren können.

Laut Hersteller ist die Robustheit auf die Konstruktion des PV-Moduls zurückzuführen. Dieses ist mit 3,2-mm-Solarglas, einen 30-mm-Rahmen sowie zwei zusätzliche Tragstreben auf der Rückseite für höhere Belastbarkeit ausgestattet. Das REC Alpha Pure-RX hält jetzt Belastungen von bis zu 10.000 Pa (1.020 kg/m²) stand, wenn man es mit einer 6-Punkt-Klemmung installiert. Mit bis zu 470 Watt Leistung in einem komplett schwarzen Design basiert das PV-Modul auf der REC Alpha Technologie, die hocheffiziente Heterojunction-Solarzellen nutzt.

Wie alle Photovoltaik-Module von REC kann man auch für die Alpha Pure-RX Serie die sogenannte Pro-Trust-Garantie erhalten. Das ist ein Paket, das eine 25-Jahres-Garantie auf Produkt, Leistung und Arbeitsaufwand bietet, wenn ein vom Unternehmen zertifizierter Solarinstallateur die PV-Module installiert.

Quelle: REC | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH