In diesem Jahr gab es im November mehr Sonnenschein in Deutschland als für diesen Monat typisch ist. Das lag vor allem an einer höheren Solareinstrahlung im Süden. Aber auch die Mitte Deutschlands war sonniger als gewöhnlich.

Im November 2025 lag die die mittlere Sonneneinstrahlung in Deutschland bei 30 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Das geht aus den Messungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. Das ist etwas mehr als das Mittel des Zeitraumes von 1981 bis 2010, das der DWD für den Monat November mit 25 Kilowattstunden pro Quadratmeter ermittelt hat.

Im November zeigt sich ein typisches Nord-Süd-Gefälle der Sonneneinstrahlung in Deutschland. Je weiter man nach Süden kommt, desto mehr Sonnenschein ist zu erwarten. Auch dieses Jahr hat der DWD im Alpenraum die höchste Sonneneinstrahlung gemessen. Dort erreichten die Werte bis zu 56 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Im langjährigen Mittel sind es dort nur 40 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Nicht nur der äußerste Süden verzeichnete eine höhere Sonneneinstrahlung im November 2025, auch in allen anderen Regionen südlich einer Linie von Münster bis Neubrandenburg, war es sonniger als sonst.

Im Norden war dieser November hingegen ganz durchschnittlich. Dieses Jahr hat der DWD das Minimum der Sonneneinstrahlung mit 20 Kilowattstunden pro Quadratmeter gemessen. Das entspricht in etwa den 19 Kilowattstunden pro Quadratmeter die im Mittel des Zeitraumes von 1981 bis 2010 das Minimum bildeten und das im nördlichen Schleswig-Holstein auftritt.

Quelle: DWD | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH