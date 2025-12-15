95-MWp-Solarpark Brandenburg: Visiolar verkauft baureifes PV-Großprojekt

Ein 95-MWp-Solarprojekt in Brandenburg hat den Ready-to-build-Status erreicht und wechselt den Eigentümer. Der Baustart ist unmittelbar nach dem Verkauf geplant. Die Transaktion zählt zu den wenigen Eigentümerwechseln großer, baureifer PV-Projekte im derzeit angespannten deutschen Markt.

Die Visiolar GmbH hat ein Solarprojekt in Brandenburg mit einer Leistung von 95 Megawattpeak (MWp) verkauft. Das Photovoltaikprojekt ging an die Sunovis GmbH, eine auf erneuerbare Energien spezialisierte Plattformgesellschaft von Brookfield Renewable Partners. Die Capcora GmbH begleitete die Transaktion exklusiv im Rahmen eines Sell-Side-Mandats.



Das Solarprojekt in Brandenburg hat den sogenannten Ready-to-build-Status erreicht. Damit liegen alle wesentlichen Genehmigungen vor, sodass der Bau kurzfristig beginnen kann. Nach Angaben der Beteiligten ist der Baustart direkt nach dem Eigentümerwechsel geplant.

Der Verkauf zählt zu den wenigen Transaktionen großer, baureifer Solarprojekte im aktuellen deutschen Markt. Dieser ist derzeit von kleineren Projektgrößen und stark fragmentierten Strukturen geprägt. Gleichzeitig agieren Investor:innen angesichts regulatorischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten zunehmend selektiv.

Solarprojekt Brandenburg trotz Markthürden veräußert

Der Abschluss erfolgt vor dem Hintergrund anspruchsvoller Rahmenbedingungen für Photovoltaik-Projekte. Dazu zählen steigende Netzanforderungen, volatile Baukosten und eine begrenzte Finanzierung für einzelne Ready-to-build-Projekte. Nach Angaben der Beteiligten stieß das Solarprojekt in Brandenburg dennoch auf reges Investoreninteresse.

Das Interesse führen die Projektpartner:innen auf die Struktur und den Entwicklungsstand des Vorhabens zurück. Gut vorbereitete Großprojekte blieben damit auch unter schwierigen Marktbedingungen gefragt. Der Eigentümerwechsel unterstreiche die Bedeutung professioneller Projektentwicklung.

Visiolar verweist auf Entwicklungsqualität

Dr. Janis Meyerhof, CEO der Visiolar GmbH, erklärte, der Verkauf zeige die Stärke der eigenen Entwicklungsplattform. Das Unternehmen bringe auch unter derzeit herausfordernden Bedingungen Photovoltaikanlagen auf den Markt. Gleichzeitig wolle Visiolar die eigene Projektpipeline in der Region Brandenburg weiter ausbauen.

Sunovis baut Portfolio mit Solarprojekt Brandenburg aus

Die Sunovis GmbH sieht in dem Projekt eine Ergänzung des eigenen Portfolios in Deutschland. Geschäftsführer Markus Renz verwies auf den passenden Umfang und Reifegrad des Solarprojekts in Brandenburg. Zudem entspreche das Vorhaben den langfristigen Investitionszielen des Unternehmens.

Capcora begleitet Transaktion im PV-Markt

Henning Prigge, Direktor bei der Capcora GmbH, betonte die Komplexität von Verkäufen baureifer Einzelprojekte im aktuellen PV-Markt. Solche Transaktionen erforderten Marktkenntnis, Netzwerke und eine sorgfältige Vorbereitung. Capcora habe Visiolar unter diesen Bedingungen unterstützt.

Rechtlich berieten Heuking und Kopernikus Rechtsanwälte Visiolar. Sunovis wurde von Orka und Oppenhoff rechtlich begleitet.

Quelle: Capcora GmbH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH