Neue BESS-Lösung Elementa 3: Trina Storage zielt auf Großspeicherprojekte

Trina Storage bringt mit der BESS-Lösung Elementa 3 eine neue Generation integrierter Großspeicher auf den Markt. Das System richtet sich an Utility-Projekte zur Netzintegration und Nutzung erneuerbarer Energien. Im Fokus stehen höhere Energiedichte, verbesserte Sicherheit und flexible Einsatzmöglichkeiten.

BESS-Lösung Elementa 3 mit höherer Energiedichte

Die BESS-Lösung Elementa 3 basiert auf einer von Trina Storage entwickelten Batteriezelle mit 587 Amperestunden. Damit steigt die Speicherkapazität pro Container auf 6,25 Megawattstunden. Laut Herstellerin erhöht ein überarbeitetes Modul- und Gehäusedesign die Modulenergiedichte um 12,3 Prozent gegenüber der Vorgängergeneration.

Durch eine kompaktere Systemarchitektur steigt die Energiedichte auf Systemebene um 24,7 Prozent. Ziel ist es, die durchschnittlichen Speicherkosten über den Lebenszyklus zu senken. Gleichzeitig sollen Installation und Wartung unverändert einfach bleiben.

Mehr Sicherheit für Großspeicherprojekte

Die BESS-Lösung Elementa 3 verfügt über ein mehrstufiges Sicherheitskonzept. Es umfasst Schutzmechanismen auf Zellen-, Modul- und Containerebene. Integrierte Frühwarnsysteme und kontinuierliche Überwachung sollen Risiken frühzeitig erkennen.

Das Containergehäuse ist mehrlagig und feuerfest ausgelegt. Es bietet nach Angaben des Herstellers bis zu zwei Stunden Schutz. Ergänzt wird das Konzept durch eine Gaslöschanlage und eine optimierte Zellmaterialtechnologie. Die Temperaturdifferenz innerhalb der Zellen ist UL-zertifiziert auf maximal 2,5 Grad Celsius begrenzt. Trina Storage verweist auf weltweit 12 Gigawattstunden installierter Elementa-Systeme ohne bekannte Sicherheitsvorfälle.

BESS-Lösung Elementa 3 für unterschiedliche Anwendungen

Die BESS-Lösung Elementa 3 ist für den Einsatz unter anspruchsvollen Umweltbedingungen ausgelegt. Dazu zählen hohe Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit, Salznebel, Staubbelastung und seismische Einwirkungen. Das System unterstützt verschiedene Konfigurationsoptionen und eine Multi-Output-Architektur.

Anwendungsfelder sind unter anderem Netzstabilisierung bei hohem Anteil erneuerbarer Energien, Energieverschiebung zur Marktarbitrage sowie System- und Netzdienstleistungen. Betreiber:innen können so mehrere Erlösquellen kombinieren und die Wirtschaftlichkeit ihrer Projekte verbessern.

Integriertes Angebot von Trina Storage

Yang Bao, Präsident der Energy Storage Division bei Trinasolar, bezeichnet Elementa 3 als einen wichtigen Schritt hin zu sichereren und effizienteren Energiespeicherlösungen. Der Markt verlange größere Systeme, breitere Anwendungsportfolios und höhere Leistungsanforderungen.

Elementa 3 ist Teil des integrierten Speicherportfolios von Trina Storage. Das Angebot reicht von der Batteriezelle über Module, Packs und Container bis zur Leistungselektronik und Wechselrichterintegration. Die Herstellerin erwartet dadurch eine bessere Abstimmung der Komponenten und geringere Projektrisiken.

Für das Produktdesign erhielt Elementa 3 am 26. November den French Design Award 2025. Die Auszeichnung würdigt die technische Funktionalität und das industrielles Design.

