Photovoltaik-Zubau im November 2025 leicht gestiegen

Im November wurden laut den vorläufigen Zahlen der Bundesnetzagentur Photovoltaik-Anlagen mit einer Leistung von 1.562 MW Megawatt (MW) neu in Betrieb genommen. Bei der Windenergie an Land gingen 344 MW neu ans Netz. Offshore kamen erstmals wieder 15 MW dazu.

Im November 2025 betrug der Netto-Photovoltaik-Ausbau in Deutschland 1.562 MW. Das geht aus den aktuellen Zahlen der Bundesnetzagentur hervor, die auf einer Auswertung des Marktstammdatenregisters (Stand 15.12.2025) beruhen. Somit ist der PV-Zubau im Vergleich zu September (977 MW) und Oktober (1.228 MW) weiter gestiegen.

Um das Ausbauziel von 215 GW im Jahr 2030 zu erreichen, ist in Zukunft ein durchschnittlicher Photovoltaik-Zubau von monatlich 1.634 MW erforderlich. Somit verfehlen die aktuellen Zahlen weiterhin den Plan.

Da es regelmäßig zu Nachmeldungen im Marktstammdatenregister kommt, erhöht die Bundesnetzagentur die Meldedaten der Solarenergie um 10 Prozent. Das scheint im Durchschnitt eine realistische Größe zu sein.

Verteilung der Photovoltaik-Anlagen

Unter den 1.562 MW Photovoltaik-Zubau befinden sich rund 18.277 Balkonkraftwerke mit etwas über 25 MW Leistung. Dazu wurden 27.520 Photovoltaik-Anlagen mit etwa 445 MW Leistung von Investor:innen auf Hausdächern und Fassaden installiert. Der Photovoltaik-Ausbau im November 2025 im Segment Freiflächensolaranlagen betrug knapp 956 MW, verteilt auf 171 Solarparks. Darunter fallen auch Anlagen auf Gewässern.

Deutlich mehr Windenergie-Zubau nötig

Der Nettozubau der Windenergie an Land hat sich mit 344 MW gegenüber 609 MW im Oktober nahezu halbiert. Der Oktober hat damit den bisher höchsten Wert des Jahres. Um das anvisierte Ziel von 115 GW im Jahr 2030 zu erreichen, wäre nunmehr eine monatliche Zubauleistung von 780 MW notwendig.

Grafik: Bundesnetzagentur – Nettozubau Windenergie an Land

Bei der Windenergie auf See gab es dieses Jahr erstmals mit 15 MW wieder einen positiven Zubau. Das übrige Jahr stand dieser bei Null. Um das vorgesehene Ziel von 30 GW im Jahr 2030 zu erreichen, wäre insofern eine monatliche Zubauleistung von 340 MW erforderlich.

Grafik: Bundesnetzagentur – Nettozubau Windenergie auf See

Wie ist der Stand bei der Biomasse?

Die Bioenergie betrug einen Nettozubau von 10 MW gegenüber dem Oktoberwert von 3 MW. Bei der Bioenergie plant die Bundesregierung bis 2030 einen Rückbau, der -13 MW pro Monat betragen soll, um das Ziel von 8,4 GW im Jahr 2030 zu erreichen.

Grafik: Bundesnetzagentur – Nettozubau Biomasse

Bayern beim Photovoltaik-Ausbau im Jahr 2025 nach wie vor vorn

Bis November dieses Jahres sind die meisten neuen Photovoltaik-Anlagen in Bayern entstanden, gefolgt von Nordrhein-Westfalen (NRW). Es folgen Baden-Württemberg und Niedersachen. Bei der Windenergie an Land liegt Niedersachsen vor Brandenburg, NRW und Schleswig-Holstein. Bei der Windenergie auf See entstanden die Anlagen in gleicher Anzahl in Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen.

Grafik: Bundesnetzagentur

Zu weiteren Informationen und Grafiken der Bundesnetzagentur zum monatlichen Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland.

Quelle: Bundesnetzagentur | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH