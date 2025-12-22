Management-Buy-out: PNE-Gruppe verkauft Gesellschaft in Panama

Die PNE AG hat ihre Aktivitäten in Panama durch ein Management-Buy-out beendet. Das Unternehmen überprüft regelmäßig die internationalen Aktivitäten, um sich auf Kernmärkte konzentrieren zu können.

Der Projektentwickler PNE AG hat die Gesellschaft in Panama verkauft. Der langjährige Managing Director erwirbt die Service-Gesellschaft und sechs Windenergie- und PV-Projekte durch ein Management-Buy-out. Damit beendet die PNE-Gruppe ihr Engagement, das 2018 begonnen hatte, und vollendet ihren angekündigten strategischen Marktaustritt. Bereits im dritten Quartal 2025 hatte PNE ein Windenergie- und zwei Photovoltaik-Projekte an ein US-amerikanisches Energieversorgungsunternehmen verkauft.

„Mit dem Verkauf haben wir nun den Marktaustritt in Panama wie geplant Ende 2025 abgeschlossen. Wir prüfen regelmäßig unsere internationalen Aktivitäten und fokussieren uns auf profitable Kernmärkte“, sagt Heiko Wuttke, CEO der PNE AG. „Wir danken unserem Geschäftsführer in Panama herzlich für sein jahrelanges Engagement und die wertvolle Aufbauarbeit vor Ort. Für die Zukunft wünschen wir ihm und seinem Team weiterhin viel Erfolg und alles Gute auf dem weiteren Weg.“

Die international tätige, börsennotierte PNE-Gruppe wird im SDAX sowie im TecDAX geführt. Seit über 30 Jahren ist sie als Projektierer von Windparks an Land und auf See aktiv. Der Schwerpunkt heute liegt auf der Entwicklung von Windenergie- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf der Stromerzeugung mit eigenen Windparks. Das Spektrum umfasst alle Projektierungsphasen von der Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und die Errichtung bis zum Betrieb und zum Repowering. Auch Lösungen zur Veredelung von Strom über Power-to-X-Technologien bietet die PNE-Gruppe an.

