Photovoltaik: Otovo übernimmt Kunden und Vermögenswerte von Soly

Das norwegische Photovoltaik-Unternehmen Otovo erwirbt 24.000 Kunden und andere Vermögenswerte vom insolventen Solarunternehmen Soly aus den Niederlanden. Otovo will den Kunden die Möglichkeit bieten, ein Photovoltaik-Serviceprodukt zu erwerben.

Otovo, Photovoltaik-Onlineplattform aus Norwegen, kauft ausgewählte Vermögenswerte von der Soly Holding. Das in den Niederlanden ansässigen Solarunternehmen Soly mit Niederlassungen in den Niederlanden, Belgien, Deutschland, Österreich, Italien und Großbritannien hatte im November 2025 Insolvenz angemeldet.

Die Transaktion umfasst den Erwerb des bestehenden Kundenportfolios von Soly mit rund 24.000 Privatkunden im Bereich Solarenergie, der zugehörigen Kundendaten, des geistigen Eigentums, der Domains und der Servicefahrzeuge. Hinzu kommt eine Pipeline von unterzeichneten, aber noch nicht installierten Photovoltaik-Projekten. Otovo übernimmt keine Verbindlichkeiten, Garantien oder historische Serviceverpflichtungen. Durch die Übernahme wird der bestehende globale Kundenstamm von Otovo um rund 24.000 Kunden erweitert, der vor der Transaktion 45.000 Kunden in 13 Ländern umfasste.

„Diese strategische Akquisition erweitert unsere Aktivitäten in wichtigen europäischen Ländern und stärkt die Position von Otovo als Europas führender Anbieter von Solardienstleistungen für Privathaushalte“, sagt William J. Berger, CEO von Otovo. „Für die Kunden von Soly ist dies ein natürlicher Übergang, da sie mit unserem umfassenden Service-, Reparatur- und 24-Stunden-Garantieangebot in die Otovo-Familie aufgenommen werden.“ Nach der Insolvenz von Soly haben dessen Kund:innen keinen Zugang mehr zu laufenden Serviceleistungen, Überwachung oder Reparaturen ihrer Photovoltaik-Anlagen. Otovo wird diesen Kund:innen die Möglichkeit bieten, das Überwachungs-, Service-, Wartungs- und Reparaturprodukt von Otovo Care zu erwerben.

Otovo leistet eine feste Barzahlung bei Abschluss in Höhe von rund 0,75 Millionen Euro. Hinzu kommt eine variable, erfolgsabhängige Gegenleistung, die an die Anzahl der Soly-Kunden gekoppelt ist, die zu dem Service- und Wartungsprodukt Otovo Care wechseln. Diese ist im April 2026 zu zahlen, basierend auf der Anzahl der aktiven, zahlenden Otovo Care-Kunden am Ende des ersten Quartals 2026.

Otovo rechnet mit Batterie-Nachrüstungen für Photovoltaik-Anlagen in den Niederlanden

Durch die Übernahme will sich Otovo einen Anteil am geschätzten 3-Milliarden-Dollar-Markt für Batterie-Nachrüstungen in den Niederlanden sichern, der durch die geplante Abschaffung des Net-Metering-Systems ab 2027 entsteht. Die überwiegende Mehrheit der Kunden von Soly verfügt derzeit nicht über Batteriespeicher, sodass in den kommenden Jahren ein großer Markt für Batterie-Upgrades entsteht. Darüber hinaus erwartet Otovo kurzfristige Gewinne aus der Umsetzung der bereits unterzeichneten, aber noch nicht installierten Projekte von Soly sowie aus laufenden Reparatur- und Wartungsarbeiten an der installierten Basis.

Die Transaktion wird voraussichtlich im Dezember 2025 abgeschlossen. Es sind laut Otovo keine behördlichen Genehmigungen erforderlich.

Quelle: Otovo | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH