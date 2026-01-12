Thüga bietet für Stadtwerke HEMS-App und Wärmenetz-Lösungen

Die Thüga Solutions hat Lösungen für Stadtwerke entwickelt, die sie auf der E-World vorstellt. Es geht um eine App zum Heimenergiemanagement (HEMS) sowie Lösungen für Wärmenetze und Heizzentralen.

Der Regionalversorger Thüga möchte sich verstärkt als Partner der Stadtwerke unter anderem bei Heimenergiesystemen (HEMS) verstanden wissen. Dazu bietet das Unternehmen verschiedene Dienstleistungen und Produkte an, die es auf der diesjährigen E-world präsentieren will. “Besucherinnen und Besucher können auf der E-world erleben, wie wir Kommunalversorger Schritt für Schritt bei ihren energiewirtschaftlichen Prozessen begleiten“, sagt Ulrich Danco, Sprecher von Thüga Solutions und Vorsitzender der Geschäftsführung der Syneco Trading GmbH.

Neben dem Umbau der Abrechnungssystems geht es dabei um einen Werkzeugkasten für intelligente Tarife. So erfordere die steigende Zahl von Prosumern zunehmend flexible Tarifmodelle. Dafür bietet die Thüga eine eigene HEMS-App an. Damit erhielten Stadtwerke jeder Größe eine sofort nutzbare, hersteller- und geräteunabhängige Lösung. Sie optimiere Wallboxen, Wärmepumpen, Batteriespeicher und PV-Anlagen vollautomatisch, ohne dass komplexe Integrationsprojekte erforderlich sind.

Ein smarter Rechner unterstütze die Kunden der Stadtwerke zusätzlich bei der Wahl des richtigen Tarifmodells. Mit wenigen Eingaben könnten Prosumer simulieren, ob ein dynamischer Tarif oder ein Festpreismodell wirtschaftlich sinnvoller ist.

Dritter Punkt sei HeatWatch Connect, eine End-to-End-Lösung für die Wärmewende. Sie sei für Wärmenetze und Heizzentralen gedacht. Dabei liefere HeatWatch Connect eine durchgehende, datenbasierte Lösung – vom Wärmemengenzähler, KI-gestützten Optimierungen und Prognosen bis zur strompreisorientierten Vermarktung und Sektorenkopplung mit PV oder Speichern. Ziel sei, Stadtwerken damit zu helfen, die Wärmewende effizient umzusetzen.

Quelle: Thüga | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH