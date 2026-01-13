1Komma5° verdoppelt Absatz von Wärmepumpen 2025

1Komma5° hat in den letzten zwei Jahren 10.000 Wärmepumpen in Deutschland verkauft. International hat sich der Absatz 2025 im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt.

Das Energieunternehmen 1Komma5° hat 2025 seinen Absatz von Wärmepumpen im Vergleich zum Vorjahr international mehr als verdoppelt. Wie das Hamburger Unternehmen mitteilte, war insbesondere der deutsche Markt Wachstumstreiber. 1Komma5° habe innerhalb von zwei Jahren mehr als 10.000 Wärmepumpen in Deutschland verkauft. Aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage habe das Unternehmen Teile des Auftragseingangs in das neue Jahr 2026 verlagert.

„Wir haben bei der Wärmepumpe ein enormes Wachstum hingelegt, trotz Wirtschaftskrise und eines anhaltend herausfordernden Marktumfelds. Die Zahl der installierten Wärmepumpen konnten wir im letzten Jahr in Deutschland fast vervierfachen. Hausbesitzer wissen, dass die Wärmepumpe die Heiztechnologie der Zukunft ist und sich schnell rechnet, wenn sie intelligent gesteuert wird und Haushalte am Strommarkt teilnehmen können”, sagt Philipp Schröder, Mitgründer und CEO von 1Komma5°. „Wichtig sind in Zukunft vor allem zwei Dinge: ein planbares Abschmelzen der Förderung und die weitere Stärkung europäischer Wertschöpfung im Wärmebereich. Dann gehen wir auch in diesem Jahr von einer steigenden Nachfrage aus.”

Wärmepumpenförderung unklar

Während Gas 2026 und in den kommenden Jahren aufgrund steigender Netzentgelte und CO₂-Bepreisung immer teurer würde, seien die Kosten für Wärmepumpen 2025 weiter leicht gesunken. Gleichzeitig sei aber unklar, ob die Wärmepumpenförderung mit der Neuauflage des Gebäudeenergiegesetzes eine Fortsetzung erfahren. Dies verunsichere fVerbraucherinnen und Verbraucher.

„Für die Wirtschaftlichkeit einer Wärmepumpe ist weniger die Förderung entscheidend als die Stromkosten“, so Jannik Schall, Mitgründer und Chief Product Officer von 1Komma5°. „Wer die Wärmepumpe mit Photovoltaik, Stromspeicher, dynamischem Stromtarif und intelligenter Steuerung kombiniert, kann seine Heizkosten drastisch senken. Das gilt nicht nur für Neubauten, sondern funktioniert auch im Bestand.“

Mit Heartbeat AI würden Haushalte zudem Teil des virtuellen Kraftwerks von 1Komma5°, das Kundinnen und Kunden mit dem Energiemarkt vernetze und Stromerzeugung und -verkauf im Takt von Wind und Sonne steuere. Künstliche Intelligenz verknüpfe die angeschlossenen Systeme wie Wärmepumpen, Solaranlagen und Stromspeicher zu einem integrierten Gesamtsystem und steuere die Energieversorgung eines Haushalts vollautomatisch. Haushalte bezögen Strom dann, wenn er besonders günstig und sauber sei, und verkauften überschüssigen Strom zurück ins Netz, wenn die Preise am höchsten seien.

Quelle: 1KOMMA5° GmbH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH