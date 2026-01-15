Marktindex will Erlöspotenziale von Speichern für PV zeigen

Batteriespeicher können Photovoltaikanlagen attraktive Zusatzerlöse bescheren. Wie diese abhängig von gewählten Speichern aussehen können, will ein neuer Marktindex von BET und e2m zeigen.

Ein neuer Marktindex soll transparent zeigen, welche Erlöse für PV-Anlagen in Deutschland bei Betrieb eines Batteriespeichers möglich sind. Anbieter des BESS-Co-Location-Index sind die BET Consulting GmbH (BET) sowie Energy2market GmbH (e2m). Wie die Untrernehmen mitteilten, sei der Marktindex frei zugänglich und quantifiziere transparent, welchen täglichen Mehrwert Batteriespeicher im gemeinsamen Betrieb mit Photovoltaikanlagen erzielen können. BESS-Co-Location – also die Kombination von PV-Anlage und Batteriespeicher an einem Standort – gelte als einer der wichtigsten Trends für die Jahre 2026 und 2027.

BET habe das Modell auf Basis eigener Projekterfahrung entwickelt und verantwortet Konzeption, Modellierung, Datenverarbeitung und Veröffentlichung. e2m ergänze das Modell mit Marktexpertise und einem operativen Co-Location-Portfolio aus PV- und Batteriespeichern. Auf Basis realer Vermarktungs- und Optimierungsergebnisse aus dem laufenden Betrieb hybrider Anlagen validiere e2m die Modellwerte kontinuierlich. Das soll aktuelle Marktmechaniken, Erlösstrukturen und Restriktionen der Praxis widerspiegeln.

Tagesaktueller Mehrwert

Der Index zeige dabei tagesaktuell den erzielbaren Mehrwert unterschiedlicher Speicherstrategien gegenüber einem reinen PV-Only-Betrieb. Er differenziere ferner nach unterschiedlichen Speichertypen: Grünstromspeicher (Ausschließlichkeitsoption ohne Netzbezug, EEG-Qualität bleibt erhalten), Graustromspeicher (Netzbezug möglich, EEG-Qualität geht verloren) und Mischstromspeicher (Abgrenzungsoption ermöglicht Netzbezug durch Messkonzept, EEG-Qualität bleibt erhalten). Die Mehrerlöse werden primär auf die installierte Leistung des Batteriespeichers bezogen, um eine Vergleichbarkeit mit bestehenden Stand-Alone-BESS-Kennzahlen sicherzustellen. Ergänzend lasse sich der Marktwert der Anlagenkombination mit den Marktwerten der PV-Anlage allein vergleichen.

Grundlage für den Index sei eine detaillierte Einsatzsimulation des Handels- und Betriebsverhaltens der Anlagenkombination auf den relevanten Spot-Märkten. Die Berechnung erfolge in einer 15-Minuten-Auflösung und berücksichtigt tagesaktuell den Day-Ahead-Markt, Intraday-Auktionen, den kontinuierlichen Intraday-Handel sowie veröffentlichte Marktwerte und Wetterdaten zur PV-Einspeisung.

Speicher liefern klar messbare Zusatzerlöse

Der Index zeige mehrere markante Ergebnisse. So liefere BESS-Co-Location klar messbare Zusatzerlöse gegenüber PV-Only – insbesondere in Phasen erodierender Marktwerte, wie sie im Sommer typisch sind. Grünstromspeicher erzielen etwa 50 Prozent geringere Erlöse als Graustromspeicher, jedoch bieten Grünstromspeicher einen einfacheren Netzzugang und Fördermöglichkeiten. Durch die zukünftig verfügbare Abgrenzungsoption kann ein Mischstromspeicher zwar erhebliche Mehrerlöse gegenüber dem reinen Grünstrombetrieb erzielen, der Mehrwert gegenüber einem Graustrombetrieb ist bei neuen PV-Anlagen jedoch gering.

„Der Index schließt eine zentrale Informationslücke im Markt und bietet Investoren, Projektentwicklern, Banken und Betreibern eine objektive Orientierung und verlässliche Grundlage zur Bewertung hybrider PV-Projekte und bestehender Prognosen“, findet Alexander Kox, Geschäftsführer bei BET.

„In Zeiten sinkender PV-Markwerte und knapper Netzanschlusskapazitäten gewinnt das Thema Co-Location enorm an Bedeutung. Der BESS-Co-Location-Index ist ein frei zugängliches Werkzeug als Startpunkt für vertiefende, projektspezifische Analysen”, sagt Lukas Löhr, Leiter Kompetenzteam Energiemarktmodelle & Preisprognosen bei BET.

„Unser Ziel war es von Beginn an, Transparenz in ein Thema zu bringen, das den Markt derzeit intensiv beschäftigt”, so Kai Becker, Chief Development Officer bei e2m. “Der BESS-Co-Location-Index verbindet wissenschaftliche Modellierung mit unserer operativen Markterfahrung aus der Optimierung realer Co-Location-Anlagen.“ Rüdiger Deilke, Portfolio Manager bei e2m ergänzt:„Wir haben die Indexwerte konsequent an realen Vermarktungsergebnissen gespiegelt. Dadurch stellen wir sicher, dass der Index keine theoretische Größe bleibt, sondern die tatsächlichen Erlöspotenziale von Co-Location-Projekten realistisch abbildet.“

Quelle: BET Consulting | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH