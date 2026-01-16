Tion Renewables übernimmt Geschäft und Personal von Clearvise

Großaktionär Tion Renewables übernimmt das Geschäft zur Entwicklung von erneuerbaren Energien von Clearwise. Das Unternehmen soll sich auf die Stromproduktion und Dividenden konzentrieren.

Die zum schwedischen Finanzinvestor EQT zählende Tion Renewables übernimmt das Geschäft und Mitarbeiter der börsennotierten Clearvise AG mit Sitz in Frankfurt/Main. Das teilte Tion mit, die selber mit 31 Prozent größter Einzelaktionär von Clearvise ist. Ende 2025 verwaltete Clearvise ein Onshore-Wind- und Solarportfolio von rund 489 MW, davon 388 MW in Betrieb. Ziel sei, die Clearvise zu einer regenerativen “Yieldco” zu machen. Darunter sind Gesellschaften zu verstehen, deren Zweck die Stromproduktion ist und die Gewinne zu einem großen Teil als Dividenden ausschütten.

Für Tion mit seinem Portfolio an erneuerbaren Energien von rund 430 MW in Betrieb (Ende 2025) sei die Integration des operativen Teams von Clearvise und die Übernahme der Rolle als langfristiger Business-Services-Partner ein wichtiger Schritt. Es gehe dabei um die Verwaltung eines kombinierten Portfolios an erneuerbaren Energien von bald 1,0 Gigawatt (GW).

„Diese Partnerschaft ist eine Win-Win-Situation. Als Anteilseigner unterstützen wir die YieldCo-Strategie von Clearvise voll und ganz“, sagte Ingmar Helmke, CEO von Tion Renewables. „Gleichzeitig passt die Übernahme des Teams und der operativen Verantwortung als Dienstleister perfekt zu Tions Ziel, sich zu einem der führenden unabhängigen Anbieter von Ökostrom und Energiespeicherung in Europa zu entwickeln.”

Gründer scheiden bei Tion aus

Petra-Leue Bahns, CEO der Clearvise AG, kommentierte: „Damit ist die strategische Weiterentwicklung von clearvise hin zu einer dividendenorientierten YieldCo abgeschlossen. Die Auslagerung unseres Tagesgeschäfts im Rahmen eines langfristigen Dienstleistungsvertrags führt zu nachhaltigen Kosteneinsparungen. Die Partnerschaft mit Tion ermöglicht einen nahtlosen Betrieb, da das gesamte clearvise-Team zu Tion gewechselt ist. Darüber hinaus ermöglicht die vollständige Auslagerung Clearvise, von größeren Skaleneffekten, operativer Exzellenz und langfristigen Effizienzsteigerungen zu profitieren.“

In diesem Zuge werde Mitgründer und CIO Christoph Strasser das Unternehmen im Sommer auf eigenen Wunsch verlassen. Mitbegründer Martin Siddiqui ist bereits Ende des Jahres 2025 aus dem Unternehmen ausgeschieden.

Manuel Sieth, ehemaliger Clearvise CFO, wurde bereits im Oktober 2025 CFO von Tion Renewables und übernimmt zusätzlich die Funktion des CIO. Oliver Störkel, zuvor Head of Asset Management bei clearvise, wird künftig den Bereich Asset Management & Execution bei Tion verantworten. Martin Lemmer, bislang Investment Director DACH, wurde zum Head of Investment Management befördert.

