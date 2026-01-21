Landwirtschaft trifft Wärmeplanung: LKFlex nutzt Biogaspotenziale

Im Dezember 2025 startete das Projekt „Landwirtschaft – Kommune – Flexibilität“ (LKFlex). Das Netzwerk Flexperten und die Agentur für Erneuerbare Energien (AEE) unterstützen Kommunen und landwirtschaftliche Betriebe dabei, flexible Biogasanlagen in die kommunale Wärmeplanung zu integrieren. Ziel ist es, regionale Versorgungssicherheit zu stärken und das bislang ungenutzte Biogaspotenzial besser auszuschöpfen.

Biogas als Flexibilitätsoption in der kommunalen Wärmeplanung

Mit dem Ausbau der Erneuerbaren Energien nehmen auch die Schwankungen in der Stromerzeugung zu. Als flexibel einsetzbarer Energieträger kann Biogas diese ausgleichen und zugleich einen wichtigen Beitrag zur kommunalen Wärmeversorgung leisten. Trotz zahlreicher Biogasanlagen, insbesondere im ländlichen Raum, bleibt deren Potenzial aufgrund hoher Investitionskosten und wirtschaftlicher Risiken bislang in der Wärmeplanung von Kommunen noch weitgehend ungenutzt.

Kommunen und Landwirtschaft entwickeln Biogas-Energiekonzepte für die Wärmeplanung

Das Projekt „Landwirtschaft – Kommune – Flexibilität: Integration von Biogas-Speicherkraftwerken in die kommunale Wärmeplanung für eine effiziente Energieversorgung“ vernetzt Biogasanlagenbetreiberinnen und Kommunen, um die vorhandenen Potenziale erneuerbarer Strom- und Wärmeerzeugung besser zu nutzen. Über die Laufzeit von drei Jahren begleiten die Verbundpartner sechs Projektpaare, bestehend aus Anlagenbetreiberinnen und ihren örtlichen Kommunen. Mit Unterstützung von Expert:innen entwickeln diese gemeinsam individuelle Konzepte für eine vernetzte, effiziente Energieversorgung.

Projektpartner sehen Chancen von Biogas für Kommunen

„Die Landwirtschaft kann einen entscheidenden Beitrag zum Gelingen der Energiewende leisten“, so AEE-Geschäftsführer Dr. Robert Brandt. Uwe Welteke-Fabricius, Geschäftsführer des Netzwerks Flexperten, ergänzt: „Die flexiblen Biogasanlagen liefern nicht nur günstige Wärme, sondern auch die ideale Ergänzung zu Wind und Sonne. Kommunen in einer solchen Partnerschaft brauchen Dunkelflauten und selbst einen Blackout nicht zu fürchten.”

Die Erkenntnisse des Projekts LKFlex zur kommunalen Wärmeplanung mit Biogas werden öffentlich zur Verfügung gestellt, sodass auch andere Regionen davon profitieren können. Kommunen und Betreiberinnen von Biogasanlagen können sich bis zum 31. März 2026 für eine kostenfreie Teilnahme bewerben.

Quelle: Agentur für Erneuerbare Energien | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH