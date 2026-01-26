Balkonsolar e.V.: Große Vermieter behindern Balkonkraftwerke

Große, meist kommunale Wohnungsgesellschaften in Baden-Württemberg erschweren mit Auflagen das Installieren von Steckersolargeräten. Der Verein Balkonsolar e.V. stellt Musterschreiben für den Antrag für ein Balkonkraftwerk und Musternutzungsvereinbarungen für Mieter:innen bereit.

Der Verein Balkonsolar e.V. aus Freiburg beklagt, dass Wohnungsgesellschaften die Installation von Balkonkraftwerken behindern. Obwohl es im BGB und im WEG ein Recht auf Steckersolar gibt, seien in Baden-Württemberg einige große, meist kommunalen Vermieter sehr engagiert bei der Verhinderung von Balkonkraftwerken, so der Verein. „Freiburg, Heidelberg, Stuttgart: Immer wieder erreichen uns Beschwerden“, sagt Balkonsolar-Vorstand Sebastian Müller. Auch in Lörrach gebe es Probleme und in Karlsruhe steht bereits ein Prozess an. „Alles kommunale oder genossenschaftliche Vermieter”, so Müller. Dabei würden immer wieder die gleichen, inzwischen auch von Gerichten zurückgewiesenen Auflagen gemacht, die das Installieren der Mini-Photovoltaik erschweren sollen.

Balkonsolar e.V. rät Mieterinnen und Mietern dazu, die auf der Internetseite des Vereins unter “rechtaufsolar” gesammelten Musterschreiben für den Antrag eines Balkonkraftwerkes zu nutzen. Dort finden sich auch Musternutzungsvereinbarungen. Der Verein kritisiert die Vordrucke von Verlagen aus dem Umfeld des Hauseigentümerverbandes Haus und Grund. Diese sollte man nicht nutzen. Auch ein Verbot von Speichern für Balkonkraftwerke sei nicht zulässig.

Zahl der Stecker-Photovoltaik-Anlagen größer als gedacht

In Pressemitteilung, die auf Auswertungen aus Marktstammdatenregister beruhen, haben das Solar Cluster Baden-Württemberg, aber auch die Klimaschutz- und Energieagentur (KEA-BW) den Ausbau von Steckersolargeräte mitgeteilt. Die Angabe einer genauen Zahl von 59.234 im Jahr 2025 installierten Mini-Photovoltaik-Anlagen ist laut Balkonsolar e.V. jedoch irreführend. „Nach unserer Einschätzung werden etwa ein Viertel bis ein Drittel der installierten Anlagen überhaupt beim Marktstammdatenregister angemeldet“, sagt Müller. Demnach wären in Baden Württemberg im Vorjahr zwischen 177.000 und 236.936 Anlagen dazugekommen. Das passe auch zu den Verkaufszahlen und Marktanalysen von Branchenverbänden und Portalen.

Es ist sei davon auszugehen, dass etwa 9 % der Haushalte inzwischen ein Steckersolar-Gerät besitzen, so Müller. Einfach nur die Zahlen aus der Marktstammdatenregister Abfrage abtippen, reiche zur Einordnung nicht aus. Ein Teil der Nutzenden baue inzwischen vier Photovoltaik-Module auf. Wahrscheinlich weil diese das Steckersolargerät mit einem Batteriespeicher kombinieren, was sich immer schneller lohne. Müller schätzt, dass etwa die Hälfte der Anlagenbetreiber:innen einen Speicher nutze.

Quelle: Balkonsolar e.V. | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH