Einspeisemanagement von Photovoltaik-Anlagen von Omexom

Omexom zeigt auf der E-World 2026 in Essen die OPM-Box, die die Steuerung und das Einspeisemanagement von Photovoltaik-Anlagen nach aktuellen EEG-Vorgaben und VDE-Richtlinien ermöglicht.

Auf der E-World 2026 in Essen präsentiert Omexom, ein Dienstleister für Energieinfrastrukturen, Technologien und Dienstleistungen für Netzausbau, Netzdigitalisierung und die Umsetzung der Energiewende. Vom 10. bis 12. Februar 2026 zeigt das Unternehmen praxisnahe Lösungen vom EEG- und VDE-konformen Einspeisemanagement über standardisierte Netzanschlüsse für Speicher bis hin zum intelligenten Energiemanagement und zur Ladeinfrastruktur für E-Mobilität.

Einspeisemanagement für Photovoltaik-Anlagen

Die Omexom Power Management Box (OPM-Box) ermöglicht die Steuerung und das Einspeisemanagement von Photovoltaik-Anlagen nach aktuellen EEG-Vorgaben und VDE-Richtlinien. Die modulare, standardisierte Lösung lässt sich im Fernwirkschrank montieren und unterstützt die Digitalisierung der Netze.

Mit Decarbo:tec bietet Omexom eine detaillierte Analyse des standortbezogenen Energiebedarfs. Die Software zeigt Energiepotenziale auf etwa durch Eigennutzung von Photovoltaik- und Windenergie, Optimierung des Eigenverbrauchs mit Batteriespeichern, Wasserstofferzeugung oder E-Mobilität.

Das Central Hub ermöglicht die standardisierte und damit wirtschaftlich attraktive Anbindung von Batteriespeichern für Anwendungen „behind the meter“ und „front of the meter“.

Herstelleroffenes Lastmanagement für Ladeinfrastruktur

Das Unternehmen zeigt zudem ein herstelleroffenes Lastmanagement für Ladeinfrastruktur. Das System erlaubt die Priorisierung von Ladepunkten, die Kaskadierung unterschiedlicher Unterverteilungen/Transformatoren sowie die Kombination mit Photovoltaik-Anlagen etwa zur Erhöhung des Eigenverbrauchs durch Überschussladen.

Omexom begleitet den Ausbau der Ladeinfrastruktur mit Beratung, Umsetzung, Inbetriebnahme, Wartung und Service – von einzelnen Ladepunkten für Pkw über Ladeinfrastruktur für Busse und Lkw bis hin zu großen Ladeparks. Auf der Messe zeigt Omexom Ladeinfrastrukturlösungen sowie Produkte von Herstellern und Partnern, darunter den Siemens Sicharge Flex Dispenser.

Omexom ist auf der E-World mit dem Stand G110 in Halle 5 vertreten.

Quelle: Omexom | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH