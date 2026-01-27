Mehrfamilienhaus in Berlin-Neukölln mit PVT-Technologie

PVT-Module erzeugen gleichzeitig Strom und Wärme. In einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Neukölln kommt die Technologie nun in Kombination mit einer Sole-Wasser-Wärmepumpe zum Einsatz.

In Berlin-Neukölln baut die Berlinovo Immobilien Gesellschaft ein innovatives Wohngebäude – ein Haus, das zeigen soll, wie zukunftsorientiertes Wohnen funktionieren kann. Herzstück des Energiekonzepts ist die Verbindung von Photovoltaik und Solarthermie in Form von PVT-Kollektoren, die Strom und Wärme gleichzeitig erzeugen. Zum Einsatz kommen 160 PVT-Hybridmodule des Herstellers Sunmaxx. Die PVT-Module speisen eine Sole-Wasser-Wärmepumpe, die das Gebäude im Winter effizient beheizt. „Unser Projekt am Dröpkeweg 11 zeigt exemplarisch, dass regenerative Energiekonzepte auf Quartiersebene funktionieren. Mit dem Einsatz von PVT sorgen wir von Anfang an für einen geringstmöglichen ökologischen Fußabdruck und sichern gleichzeitig über viele Jahre hinweg einen wirtschaftlichen Betrieb“, sagt Enrique Sanz Segura, zuständiger Projektleiter Bau bei der Berlinovo Immobilien Gesellschaft.

Das System soll vollständig mit erneuerbaren Energien arbeiten und einen nahezu autarken Betrieb ermöglichen. „Unsere Hybridmodule liefern die Grundlage für 100 % erneuerbares Heizen und Kühlen sowie zusätzliche Stromversorgung“, sagt Wilhelm Stein, Geschäftsführer von Sunmaxx. „Damit lassen sich Gebäude nahezu autark betreiben. So werden Eigentümer sowie Mieterinnen und Mieter unabhängig von äußeren Faktoren.“ Durch die Einbindung regenerativer Energiekonzepte mittels PVT sollen auch die Nebenkosten dauerhaft niedrig bleiben. „Denn Erneuerbare zählen bekanntlich zu den günstigsten Energieformen am Markt“, so Stein.

Umgesetzt wird das innovative Heizsystem vom Sunmaxx-Fachpartner MS Bau & Sanierung. „Die Technologie bietet viele Vorteile: Sie nutzt die Umgebungsluft – ähnlich wie eine Luft-Wasser-Wärmepumpe – aber gewinnt zusätzlich Wärme und Strom aus der solaren Einstrahlung. Das macht das Gesamtsystem viel effizienter“, sagt Jörg Lieschke, zuständiger Projektleiter bei MS Bau & Sanierung. Gerade in Städten wie Berlin sei es ein großer Vorteil, dass PVT ohne Außengerät auskommt. Schallemissionen spielten also keine Rolle.

Quelle: Sunmaxx | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH