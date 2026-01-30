Darmstadt beschließt kommunale Wärmeplanung

Darmstadt hat die kommunale Wärmeplanung abgeschlossen. Parallel dazu hat der Energieversorger Entega eine Internetseite veröffentlicht, auf der sich Bürger:innen informieren können, welche Möglichkeiten sich daraus für ihr Gebäude ergeben.

Der Magistrat von Darmstadt hat die kommunale Wärmeplanung beschlossen. Der Energieversorger Entega AG begrüßt den Beschluss als wichtigen Schritt hin zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung. Parallel zur Vorstellung der Planung startet Entega eine Informationsoffensive und stellt dafür eine neue Internetseite bereit, unter der Bürgerinnen und Bürger prüfen können, ob ihr Gebäude künftig ans Fernwärmenetz angeschlossen werden kann oder ob eine dezentrale Lösung, etwa mit Wärmepumpe, empfohlen wird.

„Die Kommunale Wärmeplanung und unsere Wärmestrategie zeichnen dasselbe Zielbild bis 2045. Jetzt geht es darum, die Wärmewende konkret im Quartier umzusetzen“, sagt Thomas Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Entega AG. „Wir wollen Orientierung geben und gemeinsam mit den Menschen in Darmstadt den Weg zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung gehen.“

Der Anteil der Fernwärme am Wärmebedarf Darmstadts soll bis 2045 von rund 15 auf etwa 33 Prozent steigen. Entega baut dafür das Fernwärmenetz aus und dekarbonisiert gleichzeitig die Erzeugung. Künftig soll die Fernwärme überwiegend aus unvermeidbarer Abwärme des Müllheizkraftwerks, Großwärmepumpen und in der Spitzenlast aus Wasserstoff beziehungsweise synthetischen Gasen stammen.

Die Umsetzung der Wärmeplanung wird in den kommenden Jahren zu umfangreichen Baumaßnahmen im öffentlichen Raum führen. „Wir wissen, dass Baustellen belastend sein können“, so Thomas Schmidt. „Gleichzeitig sind sie Voraussetzung dafür, dass Darmstadt eine verlässliche, bezahlbare und klimafreundliche Wärmeversorgung erhält. Dafür werben wir um Verständnis – und wir versprechen, transparent zu informieren und im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern zu bleiben.“

Auf der neuen Landingpage zur Wärmewende in Darmstadt stellt Entega neben der Verfügbarkeitsabfrage für Fernwärme weitere Informationen bereit: Erläuterungen zur Rolle von Fernwärme und Wärmepumpen, Hinweise zu Fördermöglichkeiten sowie Kontaktmöglichkeiten für Beratung, unter anderem der Effizienz:Klasse, der gemeinsamen Tochtergesellschaft der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main und Entega.

Quelle: Entega | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH