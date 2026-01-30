Standortfördergesetz ermöglicht offenen Immobilienfonds Investitionen in EE-Anlagen

Das geplante Standortfördergesetz soll offenen Immobilienfonds ermöglichen, in Anlagen zur Erzeugung, Umwandlung, Transport oder Speicherung von Strom und Wärme aus erneuerbaren Energien zu investieren. Die Commerz Real sieht darin einen Push für offene Immobilienfonds.

Die Commerz Real begrüßt das geplante Standortfördergesetz, dessen Entwurf der Bundesrat heute zustimmt hat. Wie die Sachwerte-Tochter der Commerzbank mitteilt, sei der Entwurf ein wichtiger Schritt zur Energiewende in Deutschland und ein Meilenstein zur Weiterentwicklung der Anlageklasse offene Immobilienfonds. So sieht das nun beschlossene Gesetz erstmals vor, dass diese bis zu 15 Prozent ihres Wertes in Anlagen zur Erzeugung, Umwandlung, Transport oder Speicherung von Strom und Wärme aus erneuerbaren Energien investieren dürfen. Dies soll auch dann möglich sein, wenn kein unmittelbarer, baulicher Zusammenhang zu einem Gebäude gegeben ist. Auch der Betrieb von Aufdach-Photovoltaik-Anlagen oder Ladeinfrastruktur sollen zulässig sein. All dies war laut Commerz Real bislang nicht möglich.

„Mit der Verkündung des Gesetzes werden wir unser jahrelanges Know-how im Bereich der erneuerbaren Energien nutzen, um die neuen Möglichkeiten für uns so rasch wie möglich auszuschöpfen“, so Mario Schüttauf, Fondsmanager des offenen Immobilienfonds Hausinvest der Commerz Real. Die Commerz Real investiert schon seit 2005 in Solarenergie und seit 2016 auch in Windkraftanlagen und weitere Energieinfrastruktur-Segmente. Aktuell verwaltet das Unternehmen in Deutschland und Europa mehr als 50 Solarkraftwerke und über 40 On- und Offshore-Windparks mit einer Gesamtnennleistung von über 1,5 Gigawatt für private und institutionelle Investoren.

„Mittel- bis langfristig ist es unser Ziel, die Immobilien im Portfolio selbst mit Strom zu versorgen“, sagt Schüttauf. Dieser könne Mietern dann zu günstigen Konditionen angeboten werden, was wiederum die Attraktivität der Immobilien für potenzielle Nutzer erhöhen werde und sich positiv auf die Bewertung auswirken könne. „Und davon profitieren dann letztlich unsere Anleger“, so Schüttauf.

