Nordkapp-Challenge mit Elektro-LKW von Daimler

An der diesjährigen eNordkapp Challenge, einer rund 8.000 Kilometer langen Expedition von Deutschland bis ins arktische Norwegen, nahm ein Mercedes-Benz eActros 600 als erster batterieelektrischer Lkw überhaupt teil.

Die eNordkapp Challenge ist eine Langstrecken-Tour für rein elektrisch betriebene Fahrzeuge, die seit 2018 jedes Jahr Ende Dezember startet. Ziel ist das Nordkapp in Norwegen, die nördlichste mit dem Auto erreichbare Stelle Europas. Der zehntägige Einsatz zeigte nach Aussage der Daimler Truck AG, wie gut der Elektro-LKW die anspruchsvolle Bedingungen und Temperaturen bis minus 41 Grad Celsius meistern konnte.



Das Fahrzeug stellte das österreichische Logistikunternehmen VEGA International CarTransport & LogisticTrading GmbH bereit. Herbert und Silvia Salentinig absolvierten die Tour erfolgreich. Die Route führte dieses Mal über Norddeutschland und Dänemark durch Mittelschweden entlang der Fernstraße Inlandsvägen bis zum Nordkapp. Für die Fahrt wählte das Team einen eActros 600 mit einem Fahrzeugtransport-Auflieger, beladen mit einem Mercedes-Benz Sprinter. Das Gespann kam auf einLastzuggesamtgewicht von 32,5 Tonnen.

Standardversion für Nordkapp-Tour

Der eActros 600 startete nahezu unverändert in die außergewöhnliche Tour. Lediglich eine spezielle Bereifung montierte das Team für die extremen Witterungsbedingungen. Im Rahmen der Challenge konnte der E-Lkw seine Zuverlässigkeit unter Beweis stellen. „Der eActros 600 ist für uns ein wahres Arbeitstier – zuverlässig auch unter härtesten Bedingungen“, sagte Fahrer Herbert Salentinig nach der Ankunft am Nordkapp.

eActros 600 seit 2024 im Verkauf

Mercedes-Benz Trucks startete die Serienproduktion des eActros 600 Ende November 2024 im Mercedes-Benz Werk Wörth. Die hohe Batteriekapazität von über 600 Kilowattstunden – daher die Typbezeichnung 600 – sowie eine neue, besonders effiziente elektrische Antriebsachse ermöglichen eine Reichweite des eActros 600 von 500 Kilometernohne Zwischenladen. Diese Reichweite wird nach Unternehmensangaben unter realistischen, praxisnahen Bedingungen mit 40 Tonnen Gesamtzuggewicht erreicht. Sie könne kann je nach Fahrweise und Strecke auch deutlich übertroffen werden – sogar weit über 1000 Kilometer.

Quelle: Daimler Truck AG | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH