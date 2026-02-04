K2 Systems vereinfacht PV-Montage auf Trapezblech

Die K2 InsertionRail kann nun direkt auf BasicClips montiert werden. Mit dieser neuen Kombination bestehender Produkte bietet K2 Systems nach eigenen Angaben eine neue Variante für die PV-Montage auf Trapezblech-Dächern. Die Module lassen sich anschließend ohne zusätzliche Modulklemmen einhängen, was laut K2 Zeit spart.

Gleichzeitig weist der Gestellspezialist K2 Systems auf die optisch geschlossene Oberfläche hin, die bei einer PV-Montage auf Trapezblech auch hohe ästhetische Ansprüche erfülle. Praktisch für Planer: Die Kombination sei bereits digital im Planungstool K2 Base auslegbar.

Zeitersparnis bei der PV-Montage

Laut Hersteller vereint die Kombination aus InsertionRail und BasicClips die Stärken zweier bestehender Systeme:

Die vom BasicRail System bekannten BasicClips werden auf der Hochsicke des Trapezblechs verschraubt.

Die InsertionRail montiert man anschließend direkt in die BasicClips. Die Module ließen sich danach ohne Modulklemmen einfach in die Schiene einlegen. Das spare Zeit und sorge für eine saubere, geschlossene Modulreihe.

PV-Montagesystem mit Ästhetik-Faktor

„Mit der direkten Montage der InsertionRail auf den BasicClips bieten wir Installateuren eine weitere Lösung, die den Montageaufwand deutlich reduziert – ohne Kompromisse bei Stabilität oder Ästhetik“, erklärt Mathieu Baudrit, CTO von K2 Systems. „Aus technischer und planerischer Sicht ist das ein konsequenter Schritt: Wir verbinden die Effizienz des BasicRail Systems mit der einfachen Modulverlegung der InsertionRail – ein echter Mehrwert für jedes Trapezblech-Projekt.“

Die Kombination sei bereits in K2 Base unter den Trapezblech-Systemen auswählbar, was die Planung für Installateure einfacher mache, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung zu der Produktneuheit.

Weitere Montage-Optionen für Trapezblech-Dächer

Für Trapezblech-Dächer bietet K2 weiterhin verschiedene Montagesysteme, die sich flexibel für unterschiedliche Projekt anpassen ließen:

MultiRail: Dachanbindung und Montageschiene in einem Bauteil

MiniRail: Flexibles Kurzschienensystem für eine variable Modulausrichtung

SolidRail: Robuste Tragschiene für Anwendungen mit höheren Lastanforderungen

BasicRail: Weltweit meistverkauftes K2 System, langlebig und schwimmend gelagert.

Quelle: K2 Systems | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH