SMA: Neues gewerbliches Speichersystem Storage XL Package

Das System richtet sich an Gewerbetreibende und kombiniert leistungsstarke Batterietechnologie, den bekannten Wechselrichter Sunny Tripower Storage X sowie intelligentes Energiemanagement. Das Monitoring erfolgt beim SMA Storage XL Package über das Sunny Portal. Der Marktstart ist für das zweite Quartal 2026 in Deutschland und weiteren europäischen Märkten geplant.

Die Nachfrage nach skalierbaren und wirtschaftlichen Speicherlösungen im gewerblichen Bereich steige kontinuierlich, meint man bei SMA. Mit dem SMA Storage XL Package reagiert das Unternehmen auf diese Entwicklung und überträgt ein bewährtes Konzept in einen neuen Anwendungsbereich. Ziel sei es, Unternehmen und Installationsbetrieben ein System zu bieten, das sowohl die aktuellen Anforderungen an Energieeffizienz und Cybersicherheit erfüllt als auch zukünftige Geschäftsmodelle wie dynamische Tarife oder virtuelle Kraftwerke unterstützt.

„Installationsbetriebe bekommen eine klar strukturierte Plug-and-Play-Lösung, während Anlagenbetreibende von mehr Wirtschaftlichkeit, hoher Sicherheit und langfristigem Investitionsschutz profitieren“, erklärt Marcus Spickermann, Abteilungsleiter bei SMA.

Ganzheitliches Systemdesign und intelligentes Energiemanagement

Das SMA Storage XL Package ist als vollständig abgestimmtes System konzipiert und umfasst Indoor- oder Outdoor-Batterieschränke und den Sunny Tripower Storage X in den Leistungsklassen 30 kW und 50 kW. Die Plug-and-Play-Installation und die zentrale Inbetriebnahme über die WebUI reduzieren laut SMA den Zeitaufwand und minimierten Fehlerquellen. Alle Systembestandteile seien optimal aufeinander abgestimmt und ließen sich zentral über das Sunny Portal überwachen und steuern.

Im Mittelpunkt stünden intelligente Energiemanagement-Funktionen wie Eigenverbrauchsoptimierung, Lastspitzenkappung oder – mit Multi-Use – eine Kombination aus beiden. Ergänzend ermöglichten die zeitplanbasierte Steuerung und Tariffunktionen eine wirtschaftliche Nutzung, heute und mit Blick auf künftige Anwendungsfälle.

Sicherheit und Zuverlässigkeit als Grundprinzip

Das SMA Storage XL Package erfülle höchste Sicherheitsstandards versichert der Kasseler Hersteller: Zum einen sorgten hochwertige Lithium-Eisenphosphat-Zellen mit bis zu 12.000 Ladezyklen, integrierte Brandunterdrückung und Rauch- und Gasdetektion sowie eine 10-jährige System- und Batteriekapazitätsgarantie* für langfristige Planungssicherheit. Zum anderen sei das SMA Storage XL Package durch EU-Zertifizierungen wie ISO 27001 und ETSI EN 303 645 umfassend und branchenführend gegen Cyberrisiken geschützt. In Kombination mit EU-basiertem Datenhosting und automatischen Updates seien Daten, Energieversorgung und Netzstabilität sicher.

Auch die Installation sei konsequent auf Einfachheit ausgelegt: Vollständig vorverdrahtete Batteriemodule und eine einheitliche Systeminbetriebnahme reduzierten Zeitaufwand, Fehlerquellen und Schulungsbedarf.

Quelle: SMA Solar Technology | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH