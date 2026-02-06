Deutsch-ukrainisches Solar-Ausbildungsprojekt ist gestartet

Die Eberhard-Schöck-Stiftung unterstützt eine ukrainische Berufsschule bei der Grundausbildung von Photovoltaik-Spezialisten.

Der Krieg in der Ukraine und die ständigen Stromausfälle in Kyjiw haben die Nachfrage nach PV-Anlagen im Land in die Höhe schnellen lassen. Selbst wenn es in Einzelfällen gelingt die Komponenten aufzutreiben, so mangelt es noch immer an gut ausgebildeten Fachkräften für die Installation von Solaranlagen. Gemeinsam mit dem Kyjiwer Beruflichen College „Synergie“ will die Eberhard-Schöck-Stiftung in den kommenden drei Jahren eine entsprechende Grundausbildung an der Berufsschule einführen.

„Mit unserem neuen deutsch-ukrainischen Projekt wollen wir in Zusammenarbeit mit Experten aus Deutschland unsere Partnerberufsschule in Kyjiw mit dem notwendigen Wissen und Material ausstatten um möglichst rasch mit der Ausbildung der händeringend gesuchten Experten für die Planung, Installation und den Betrieb von PV-Anlagen starten zu können“, so Projektleiter Marcel Blessing-Shumilin. „Gleichzeitig wollen wir ein klares Signal aussen-den, dass wir nicht nachlassen in der Unterstützung unserer ukrainischen Partner und neue berufliche Perspektiven für junge Menschen eröffnen wollen.“

Solargrundausbildung an der Berufsschule

Neben Schulungen durch deutschsprachige Experten umfasst das auf drei Jahre angelegte Projekt die Integration der Solargrundausbildung in die bestehende Elektrotechnikerausbildung sowie die Ausstattung der Berufsschule mit PV-Trainingsanlagen und Spezialwerkzeug.

Die gemeinnützige Eberhard-Schöck-Stiftung mit Sitz in Baden-Baden setzt sich seit 33 Jahren für Versöhnung und Verständigung mit Osteuropa ein. Projekte zur Modernisierung der Ausbildung in bauhandwerklichen Berufen in der Ukraine, Moldau und Georgien bilden da-bei den Arbeitsschwerpunkt. Mit Preisen und Stipendien fördert sie darüber hinaus das Handwerk und die deutsche Sprache im In- und Ausland.

Aus Sicherheitsgründen fand die gemeinsame Vertragsunterzeichnung zwischen der Eberhard-Schöck-Stiftung und dem Kyjiwer Beruflichen College „Synergie“am 28.01.26 in der moldauischen Hauptstadt Chișinău statt.

Quelle: Eberhard-Schöck-Stiftung | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH