ASEW unterstützt Stadtwerke bei Heimenergiesystemen (HEMS)

Heimenergiesysteme bieten Stadtwerken ein neues Geschäftsfeld. Die Mitgliedsorganisation ASEW bietet den kommunalen Energieversorger dafür ein Lastenheft.

Die Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) bereitet ihre Mitglieder – das sind Deutschlands Stadtwerke – auf die Einführung von Heimenergiesystemen (HEMS) vor. Nach Definition der ASEW ist ein HEMS ein neuer Ansatz, um die Wohnung oder das Haus im Bereich Energie fit für die Zukunft zu machen. Denn ein solches System ermögliche zum einen die Nutzung dynamischer Stromtarife und vergünstigter Netzentgelte. Zum anderen können die Systeme in Kombination mit einem Batteriespeicher die solare Stromproduktion so steuern, dass der Eigenverbrauch möglichst hoch ausfällt. Diese im Stromnetz dringend benötigte Flexibilisierung des Verbrauchs biete ein neues Geschäftsfeld für Stadtwerke.



Das HEMS-Lastenheft unterstützt Stadtwerke dabei, sich gezielt auf den Rollout von Home Energy Management Systemen vorzubereiten. „Dafür haben wir im Kern eine praktische Muss-/Soll-Kriterien-Matrix erarbeitet, die gängige Anforderungen an ein HEMS enthält“, führt Sascha Manikowski, Teamleiter Energiedienstleistungen bei der ASEW, aus. „So bietet das Lastenheft eine solide Grundlage für die Erstellung eines individuellen Anforderungskatalogs, der bei der Auswahl eines passenden Systems hilft. Von diesem Punkt aus lässt sich der Einstieg in das Geschäftsfeld HEMS systematisch gestalten. Das gilt besonders für jene EVU, die mit mehreren HEMS-Anbietern zusammenarbeiten bzw. eine Zusammenarbeit planen.“

Das ASEW-Lastenheft HEMS fasse einheitliche Anforderungen übersichtlich zusammen. Durch die Vorstrukturierung sparten Stadtwerke so Zeit bei der Erstellung individueller Lastenhefte und bei der Prüfung von Angeboten. Klare Vorgaben zu Funktionen, Schnittstellen und Supportleistungen minimierten zudem spätere Nachverhandlungen und Fehlentscheidungen.

HEMS in der Stadtwerke-Welt

Im Herbst 2025 konnten sich zahlreiche Mitglieder des ASEW-Netzwerkes von den Vorteilen des Lastenheftes überzeugen. „Für eine Veranstaltungsreihe, die dem Netzwerk die Angebote von sechs verschiedenen HEMS-Anbietern näherbringen sollte, hatten wir zehn Kriterien aus dem Lastenheft herangezogen, die die Anbieter in einem jeweils eigenen Pitch vorstellen konnten. Eins dieser Kriterien war beispielsweise die Tarifintegration & Automatisierung. Die Nachfrage war mit über 200 Teilnehmern aus den verschiedensten Unternehmen sehr groß – ein guter Hinweis auch darauf, wie das Thema HEMS insgesamt derzeit in der Stadtwerkewelt angenommen wird.“

Die Aufzeichnungen der Veranstaltungsreihe stehe ASEW-Mitgliedern weiterhin in der ASEW-Mediathek zur Verfügung, damit auch weitere Unternehmen sich ein Bild davon machen könnten, wie unterschiedlich die Anbieter-Strategien im Detail sein können. „Es hat sich gezeigt, dass die Anbieter, auf den ersten Blick sehr ähnlich, sich doch im Detail durchaus stark unterscheiden. Daher ist es umso wichtiger, dass Stadtwerke das passende HEMS zur eigenen Strategie auswählen. Deshalb wird sich die ASEW im Laufe des Jahres 2026 vermehrt auf die Unterstützung bei der Aufstellung eigener Strategien im Bereich Prosuming konzentrieren. Die ersten Webinare sind dazu bereits geplant.“

Insgesamt fanden Veranstaltungen der ASEW, die sich mit dem Komplex HEMS befassten, im letzten Jahr rund 520 interessierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von kommunalen Energieversorgern.

Quelle: ASEW | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH