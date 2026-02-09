DaimlerTruck: Solarstrom für Werk und Kantine in Neu-Ulm

DaimlerTruck hat im Werk in Neu-Ulm eine PV-Anlage mit 640 Kilowatt in Betrieb genommen. Sie soll an Ruhetagen für die gesamte Grundlast des Standortes sorgen.

Der LkW-Produzent DaimlerTruck hat am Daimler Buses Werk in Neu-Ulm eine Photovoltaikanlage in Betrieb genommen, die Solarstrom für den Standort produziert. Das teilte die Gesellschaft mit, die zu 35 Prozent zu Mercedes-Benz gehört.

Insgesamt hat das Unternehmen auf einer Fläche von über 2.700 Quadratmetern 1.107 Module auf den Dächern des Verwaltungsgebäudes und der Auslieferungshalle installiert. Die Gesamtleistung der Anlage beläuft sich in der Spitze auf rund 640 Kilowatt-Peak. Pro Jahr erzeugt die neue Anlage in etwa 680 Megawattstunden.

Daimler Buses verwendet den erzeugten Strom, um einen Teil des Elektrizitätsbedarfs am Standort zu decken. Die Anlage liefert Energie in einer Größenordnung, die ausreicht, um sowohl die Kantine als auch das gesamte Verwaltungsgebäude zu versorgen. An Ruhetagen im Werk nutzt Daimler Buses den Strom, um die gesamte Grundlast am Standort abzudecken.

Die Daimler Truck Holding AG sei ferner einer der größten Nutzfahrzeug-Hersteller weltweit, mit über 40 Haupt-Standorten und mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern rund um den Globus.

