Zendure: Solarflow-Speicher für Balkonsolar und zur Nachrüstung

Solarspeicherspezialist Zendure geht mit drei neuen Produkten an den Markt: für Balkonsolar und zur Nachrüstung bestehender PV-Dachanlagen.

Der aus China stammende Solarspeicherproduzent Zendure stellt neue Batteriespeicher in der Serie von Solarflow vor. Es handelt sich um die Produkte Solarflow 2400 Pro, Solarflow 2400 AC+, und Solarflow 1600 AC+. Die neuen Energiespeicherlösungen ergänzen Zendures Produktportfolio, das verschiedene Kundenbedürfnisse abdecke: von der Speicherung von Balkonsolarstrom über die Nachrüstung von PV-Dachanlagen bis hin zur Nutzung dynamischer Tarife.

Das Solarflow2400 Pro sei ein bidirektionales 2.400-W-AC-Speichersystem für Balkon-PV und größere Dach-PV-Anlagen. Es richte sich an Nutzende, die ihre Photovoltaikanlage von Anfang an großzügiger dimensionieren und ein leistungsstarkes Setup zu Hause betreiben möchten. Der Speicher lässt sich an eine PV-Eingangsleistung von bis zu 3.000 Watt anschließen. Bei Kombinationen aus Gleichstrom- und Wechselstrom seien bis zu 4.800 Watt möglich.

Die standardmäßige Einspeiseleistung von Solarflow 2400 Pro betrage 800 Watt und lasse sich bei Bedarf auf bis zu 2.400 Watt anheben. Die integrierte Basiskapazität von 2,4 kWh lasse sich ferner mit bis zu fünf Batterien auf 14,4 kWh erweitern. Mit einer Entladeleistung von bis zu 2.400 Watt könn der Speicher auch Lastspitzen im Alltag abfedern.

Batterien zur Nachrüstung

Das Solarflow 2400 AC+ sei ein AC-gekoppeltes Energiespeichersystem für die Aufrüstung bestehender Dach-PV-Anlagen. Es könne überschüssigen Solarstrom mit bis zu 2.400 Watt aufnehmen und ins Hausnetz abgeben. Die Einspeiseleistung ist standardmäßig auf 800 Watt eingestellt und lassesich bei Bedarf auf bis zu 2.400 W anheben. Durch den Anschluss von bis zu fünf Batterien lasse sich die Kapazität wie beim Modell für die Balkonsolar-Anwendung von 2,4 kWh auf bis zu 14,4 kWh erhöhen. Zudem liefert der Speicher ebenfalls eine Entladeleistung von bis zu 2.400 Watt.

Das Solarflow 1600 AC+ sei ein AC-gekoppeltes Nachrüst-Speichersystem, das für bestehende PV-Dachanlagen mit geringerem Spitzenbedarf konzipiert ist. Es handele sich um ein erschwingliches Hybrid-Add-on für Haushalte mit bereits installierten Solaranlagen – insbesondere für kleinere oder ältere Anlagen mit Mikrowechselrichtern. Es liefere eine bidirektionale AC-Leistung von bis zu 1.600 W.

Zugleich habe Zendure sein Heimenergiesystems (HEMS) weiterentwickelt. Es kann Komponenten wie Solarpanels, Batteriespeicher, Wärmepumpen und Elektrofahrzeuge auf einer einzigen Plattform bündeln. Mit Hilfe künstlicher Intelligenz steuern Algorithmen die Nutzung von Solarstrom, Batteriespeicher und Netzstrom.

Quelle: Zendure | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH