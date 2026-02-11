Sinovoltaics bietet virtuelle Tour durch Solarfabriken an

Um Einkäufern von PV-Modulen den Zustand in Solarfabriken näherzubringen, bietet die auf Qualitätskontrollen spezialisierte Sinovoltaics virtuelle Besuche an. Los geht es mit JA Solar und Tongwei.

Die in Hongkong ansässige Sinovoltaics bietet in Kooperation mit Herstellern aus China an, Solarfabriken virtuell zu besichtigen. Sie wolle damit einen weltweiten Zugang zu PV-Produktionsstätten bieten, ganz ohne internationale Reisen, teilte das Unternehmen mit.

Die ersten öffentlich verfügbaren Touren umfassen: Tongwei Solars 25-GW-Produktionsstätte in Yancheng sowie die Fertigungsanlagen von JA Solar im Yangzhou Park. Im Vorfeld des Starts hätten 80 % von befragten Branchenexperten angegeben, noch nie eine Solarfabrik besucht zu haben. Gleichzeitig hätten bei der Befragung durch Sinovoltaics 89 % großes Interesse gezeigt, jedoch zeitliche und finanzielle Hürden als Hauptgründe für ihr bisheriges Fernbleiben genannt.

Die Tour will Fachleuten, die PV-Module beschaffen möchten, die Möglichkeit bieten, Produktionsstätten zu vergleichen und den Automatisierungsgrad zu bewerten. Sie unterstütze diese dabei, sich fundierter zu informieren und besser auf Gespräche mit Herstellern vorbereitet zu sein. Darüber hinaus vermittelt sie Einblicke in typische Qualitätsprobleme im PV-Fertigungsprozess.

Sinovoltaics ist in der Qualitätsprüfung von Modulen in den Fabriken tätig. Das Unternehmen unterhält zum Beispiel eine Kooperation mit Max Solar. Es führt unter anderem Elektroluminiszenz(EL)-Tests durch. Dabei werden die Modulstrings unter Spannung gesetzt, die dafür sorgt, dass funktionstüchtige Bereiche schwaches Licht aussenden. Fehlerhafte Segmente bleiben dunkel. Gegenüber den Solarthemen hatte das Unternehmen im Zuge einer Recherche zu Qualitätsproblemen erklärt, dass bei Tier-1-Herstellern zwischen 0,1 und 2 Prozent der Module Defekte aufweisen.

Quelle: Sinovoltaics | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH