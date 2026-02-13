E-world Energy Water verzeichnet 2026 Rekordbesuch

Mit mehr als 37.000 Besuchern war die internationale Energiemesse E-world so stark besucht wie noch nie. Im Bereich der Photovoltaik standen Lösungen für Kommunen und Gewerbe im Blickpunkt.

Die E-world energy & water in der Messe Essen blickt 2026 auf einen Rekordbesuch zurück. Wie die Veranstalter mitteilten, kamen zur 25. Auflage mehr als 37.000 Fachbesucherinnen und Fachbesucher – so viel wie noch nie. Ihnen zeigten 1.136 Aussteller – auch das eine neue Bestmarke und ein Plus von 16 Prozent – ihre Lösungen rund um die Energieversorgung. Bestimmende Themen waren die Energiewende in Verbindung mit Versorgungssicherheit sowie die Einsatzmöglichkeiten neuer Speichertechnologien und Künstlicher Intelligenz.

„Diese drei E-world-Tage haben gezeigt, welchen Stellenwert der persönliche Austausch für die Energiewirtschaft hat. Volle Messehallen und Gespräche auf allen Ebenen, auch zwischen Politik und Wirtschaft, sowie die Tatsache, dass sieben von zehn Gästen Entscheider mit hoher Einkaufs- und Beschaffungskompetenz sind, sprechen eine klare Sprache“, so Stefanie Hamm, Geschäftsführerin der E-world GmbH.

Ihre Geschäftsführungskollegin Sabina Großkreuz ergänzt: „Besonders freut uns die gestiegene Internationalität. Erstmals kamen über 30 Prozent der Unternehmen aus dem Ausland.“ Die E-world 2026 zählte insgesamt Teilnehmende aus 126 Nationen – ein Plus von 50 im Vergleich zur Vorveranstaltung. Besonders stark vertreten waren Fachbesucherinnen und Fachbesucher aus Großbritannien, den Niederlanden, der Schweiz, Italien und Belgien. Die Teilnehmenden kamen vor allem aus den Wirtschaftszweigen Energieversorger, Stadtwerke, Dienstleister, Gewerbekunden sowie Forschung und Entwicklung.

Speicher und PV für Kommunen

In den sechs Messehallen plus verbindender Galeria zeigte die E-world die gesamte Bandbreite der Energiewirtschaft. Internationale und regionale Energieversorger waren ebenso dabei wie führende Industrieunternehmen, Beratungen, Forschungseinrichtungen, Verbände und Technologie- sowie IT-Anbieter. Insbesondere junge Unternehmen und Start-ups nutzen die E-world verstärkt als Bühne: Im Vergleich zum letzten Jahr steigerte sich sowohl die Zahl der Aussteller wie auch die Ausstellungsfläche im Innovationsbereich um 40 Prozent.

Inhaltlicher Schwerpunkt der Messeauftritte war die Energiewende. Aussteller zeigten, wie Künstliche Intelligenz und leistungsfähigere Speicherlösungen Erzeuger und Verbraucher dabei unterstützen, den Einsatz vor allem von Erneuerbaren Energien zu steuern. Zu sehen waren auch Photovoltaikanlagen für den großflächigen Einsatz auf Parkflächen oder Lagerplätzen und Konzepte, mit denen Kommunen auf ihrem Stadtgebiet die Energiewende vorantreiben können. Unternehmen präsentierten zudem Innovationen für den Schutz kritischer Infrastrukturen – zum Beispiel KI-unterstützte Sicherheitstechnologie – und auch neue Smart-Meter-Geräte für Haushalte, die das Energiemanagement optimieren sollen.

Die Messeveranstalter erwarten für 2027 weiteres Wachstum, mehr Fläche stehe zur Verfügung. Ein zentrales Thema werden widerstandsfähige Energie- und Infrastruktursysteme sein.

Quelle: Messe Essen | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH