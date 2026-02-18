Mit der vollständigen Übernahme des Joint Ventures Big Battery Deutschland (BBD) will Terralayr seine internen Entwicklungskapazitäten ausbauen und zusätzliche Kontrolle über seine deutsche Batterie-Großspeicher-Projektpipeline gewinnen.

Terralayr, Spezialist für große Batteriespeicher, übernimmt die restlichen Anteile an Big Battery Deutschland (BBD). BBD war über mehrere Jahre der zentrale Greenfield-Entwicklungspartner von Terralayr und spielte eine maßgebliche Rolle bei der Identifikation, Strukturierung und Weiterentwicklung von Batterie-Großprojekten in Deutschland. Das Unternehmen war bisher ein Joint Venture von Terralayr und der auf Energiewendedienstleistungen spezialisierten Averdung Gruppe. Mit der Transaktion geht BBD vollständig in den Besitz von Terralayr über.

Mit der vollständigen Übernahme von BBD integriert Terralayr eine Entwicklungsorganisation mit Expertise in Standortakquise, Genehmigungsverfahren, Netzanschlussprozessen und Projektstrukturierung. Die Akquisition bedeutet einen M&A-Schritt. Denn operativ arbeiteten beide Teams jedoch bereits eng verzahnt entlang gemeinsamer Prozesse und Governance-Strukturen. Entsprechend ist die Integration als Fortsetzung einer bestehenden Zusammenarbeit angelegt. Im Jahr 2025 veräußerte BBD Projekte mit einer Leistung von knapp 50 MW an Terralayr. Auf dieser Grundlage entschieden sich beide Seiten, die vollständige Eigentümerschaft an einer Projektpipeline von über 1 GW zu sichern und das Team dauerhaft einzubinden.

Das deutsche Stromsystem befindet sich in einem strukturellen Umbruch. Der Ausbau erneuerbarer Energien, zunehmende Elektrifizierung, steigende industrielle Nachfrage und wachsende Anforderungen an die Netzstabilität verändern die Marktmechanik grundlegend. Batterie-Großspeicher entwickeln sich dabei zu einer Schlüsselkomponente für Flexibilität, Ausgleichsenergie und Systemstabilität. Daher sieht Terralayr wachsenden Bedarf für netzseitig gut angebundene Speicherprojekte. Das Unternehmen stützt sich auf die jüngste Wachstumsfinanzierung über 192 Millionen Euro Eigenkapital sowie 60 Millionen Euro Fremdkapital.

Aktuell verfügt Terralayr in Deutschland über mehr als 150 MW Batteriespeicherleistung in Betrieb oder im Bau. Weitere rund 200 MW befinden sich im „Ready-to-Build“-Status und bilden die operative Grundlage für den weiteren Ausbau.

Team von Big Battery Deutschland soll Projekte vorantreiben

Mit der vollständigen Übernahme von BBD will das Unternehmen Anreizsysteme, Entscheidungsprozesse und Kapitalallokation innerhalb der Entwicklungsaktivitäten besser harmonisieren. Das integrierte Team soll Projekte bis zur Genehmigung und Netzreife vorantreiben und damit die Grundlage für den Aufbau und Betrieb eines umfangreichen Portfolios an Batterie-Großspeichern in Deutschland legen.

Dieses Portfolio wird über die proprietäre Softwareplattform LAYR von Terralayr gesteuert. Die Plattform virtualisiert Batterieanlagen und fungiert als Route-to-Market-Lösung. Sie ermöglicht die Teilnahme an Regelleistungsmärkten, dem Stromgroßhandel sowie an den von Terralayr organisierten Virtual Battery Auctions (VBAs). Mehrere unabhängige Optimierer können dabei auf die Kapazitäten zugreifen.

