Michael Kellner: Einspeisevorrang muss bleiben

Foto: Stefan Kaminski

Michael Kellner ist Bundestagsabgeordneter für Bündnis 90/Die Grünen aus dem Land Brandenburg und energiepolitischer Sprecher seiner Fraktion. In der Ampelregierung war er parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz unter Leitung von Robert Habeck. Im Interview spricht er über die Oppositionsrolle und grüne Prioritäten für die Energiepolitik 2026.