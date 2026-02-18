Wie schon zuletzt im Dezember ging auch im Januar der Ausbau der Photovoltaik in Deutschland zurück. Auch bei den neuen Windenergieanlagen an Land kam es zu einem Rückgang auf 170 Megawatt (MW). Offshore-Windenergie konnte in Dezember und Januar erstmals seit Langem wieder Zubau verzeichnen.

Im Januar 2026 betrug der Netto-Photovoltaik-Ausbau in Deutschland 1.015 MW (siehe Abb. 1). In dieser Zahl der Bundesnetzagentur ist ein Aufschlag von 10 Prozent enthalten, da die Behörde von Nachmeldungen innerhalb der einmonatigen Registrierungspflicht im Marktstammdatenregister ausgeht. Im Vergleich zum Vormonat war das ein sattes Minus, denn im Dezember hatte der Photovoltaik-Zubau noch 1.401 Megawatt betragen. Um das zurzeit gültige Ausbauziel von 215 GW im Jahr 2030 zu erreichen, ist in Zukunft ein durchschnittlicher Photovoltaik-Zubau von monatlich 1.636 MW erforderlich. Allerdings plant die Bundesregierung, die Ausbauziele leicht zurückzunehmen.

Mit 511 MW haben große Solarkraftwerke zum Photovoltaik-Ausbau im Januar 2026 beigetragen. PV-Dachanlagen kamen auf 485 MW. Zum Photovoltaik-Ausbau im Januar haben zudem rund 11.600 Balkonkraftwerke insgesamt 15 MW Leistung beigesteuert.

Windenergie-Ausbau im Januar gering

Grafik: Bundesnetzagentur

Wie auch im Vorjahr war der Nettozubau bei der Windenergie an Land im Januar 2026 nur gering. Die Bundesnetzagentur hat 170 MW neue Windleistung gezählt. Um das derzeit geplante Ziel von 115 GW im Jahr 2030 zu erreichen, wären monatlich 791 MW Zubauleistung nötig.

Grafik: Bundesnetzagentur

Offshore sind im Januar 126 MW neu ans Netz gegangen. Im Januar war mit 503 MW erstmals seit vielen Monaten wieder ein starker Zubau zu verzeichnen. Da die Offshore-Windparks sehr groß sind, sorgen hier einzelne Projekte für starke Ausschläge in der Statistik. Bei der Offshore-Windenergie sind monatlich 341 MW für die Zielerreichung von 30 GW bis 2030 erforderlich. Stromerzeugungsanlagen, die Biomasse nutzen, kamen im Januar 2026 mit 19 MW Leistung hinzu. Bei der Bioenergie gibt das EEG einen Rückbau um 14 MW pro Monat vor, um das Ziel von 8,4 GW im Jahr 2030 zu erreichen.

