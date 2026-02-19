Stefan-Jörg Göbel, Statkraft: Reiches Pläne verunsichern die Branche

Foto: Statkraft Stefan-Jörg-Göbel, Deutschland-Chef des norwegischen Energiekonzerns Statkraft.

Der Chef von Statkraft Deutschland, Stefan-Jörg Göbel kritisiert im Solarthemen-Interview die "Netzpaket"-Pläne von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche. Göbel ist seit gut drei Jahrzehnten in der Energiewirtschaft tätig, davon rund ein Vierteljahrhundert für den norwegischen Staats­konzern Statkraft. Für die Skandinavier hat er im laufe der Jahre verschiedene Führungspositionen innegehabt, seit Dezember 2022 ist er verantwortlich für das gesamte Kraftwerks- und Erneuerbaren-Geschäft in Deutschland.