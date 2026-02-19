Stefan-Jörg Göbel, Statkraft: Reiches Pläne verunsichern die Branche
Der Chef von Statkraft Deutschland, Stefan-Jörg Göbel kritisiert im Solarthemen-Interview die "Netzpaket"-Pläne von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche. Göbel ist seit gut drei Jahrzehnten in der Energiewirtschaft tätig, davon rund ein Vierteljahrhundert für den norwegischen Staatskonzern Statkraft. Für die Skandinavier hat er im laufe der Jahre verschiedene Führungspositionen innegehabt, seit Dezember 2022 ist er verantwortlich für das gesamte Kraftwerks- und Erneuerbaren-Geschäft in Deutschland.