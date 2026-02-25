Um Abläufe bei Photovoltaik-Installationen auf der Baustelle zu optimieren, Fehlerquellen frühzeitig zu vermeiden und Projekte wirtschaftlicher umzusetzen, setzt der Montagesystemanbieter Aerocompact PV-Trainer ein, die Schulungen direkt auf der Baustelle machen.

Der österreichische Hersteller von Photovoltaik-Unterkonstruktionen Aerocompact rückt sein PV-Trainer-Team stärker in den Fokus. Seit rund eineinhalb Jahren sind Roman Hubmann und Aleš Gorčák als offizielle PV-Trainer im Einsatz. Sie unterstützen Solar-Montageteams direkt auf der Baustelle, schulen Installateure im Trainingscenter in Satteins und organisieren Roadshows gemeinsam mit Großhandelspartnern im gesamten DACH-Raum.

Was bisher vor allem im direkten Austausch mit Kunden stattfand, rückt das Unternehmen nun gezielt stärker in den Mittelpunkt seiner Servicekommunikation. Denn im Montagealltag zählt jede Minute. Unklare Abläufe oder vermeidbare Fehler führen zu Zeitverlust und erhöhen die Projektkosten. Genau hier setzt Aerocompact mit den PV-Trainern an. Sie vermitteln praxisnahes Wissen, erläutern technische Hintergründe verständlich und zeigen, wie sich Photovoltaik-Montagesysteme effizient einsetzen lassen. Die Montageteams sollen dadurch Sicherheit im Umgang mit statischen Anforderungen erlangen, seltener Rückfragen stellen und strukturierter bei der Installtion von Solarmodulen arbeiten.

Ziel ist es, Abläufe auf der Photovoltaik-Baustelle zu optimieren, Fehlerquellen frühzeitig zu vermeiden und Projekte wirtschaftlicher umzusetzen. Die Trainings finden dort statt, wo sie den größten Nutzen bringen. Direkt auf dem Dach, im Trainingscenter oder im Rahmen regionaler Roadshows bei Großhandelspartnern.

Gerade in einem Markt mit steigenden Anforderungen an Dokumentation, Qualitätssicherung und statische Nachweise gewinnt praktische Unterstützung an Bedeutung. Aerocompact begleitet Installateure daher nicht nur in der Planungsphase, sondern auch bei der Umsetzung vor Ort. Das Angebot der PV-Trainer ist für Partner des Unternehmens kostenfrei.

