Einspeisenetzentgelt: Was will die BNetzA, was akzeptiert die Branche?

Foto: Guido Bröer

Trotz überwiegender Ablehnung aus der Branche, verfolgt die Bundesnetzagentur (BNetzA) weiterhin die Absicht, Netzentgelte auf die Einspeisung von Strom ins Netz einzuführen. Insbesondere Betreibern von Erneuerbare-Energie-Anlagen sollen zur Kasse gebeten werden. In der vergangenen Woche hat die BNetzA ihre Pläne in einem weiteren Papier zur Reform der Allgemeinen Netzentgelt-Systematik (AgNes) und einem Expert:innen-Workshop vorgestellt.