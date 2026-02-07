Netzentgelt-Reform: AgNes-Verfahren der BNetzA kommt schrittweise voran
07.02.2026 / Guido Bröer / Photovoltaik / Politik / Solarthemen / Speicher / Strom- und Wärmenetze / Top Solar News / Wirtschaft
In dem von der Bundesnetzagentur (BNetzA) im Mai 2025 angestoßenen Reformprozess für eine neue Allgemeine Netzentgeltsystematik (AgNes), die ab 2029 greifen sollen, zeichnen sich zunehmend Konturen ab. Mehrfach hat die Behörde inzwischen sogenannte "Orientierungspunkte" für Teilaspekte der Netzentgeltsystematik zur Diskussion gestellt und Branchenverbände positionieren sich dazu. Für die BNetzA scheint klar, dass sie künftig Einspeiser, Speicher und Prosumer stärker an den Netzkosten beteiligen will.