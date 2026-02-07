Netzentgelt-Reform: AgNes-Verfahren der BNetzA kommt schrittweise voran

Foto: Guido Bröer Nicht nur auf große Einspeiser wie Windparks, sondern auch auf alle Verbraucher und Photovoltaik-Prosumer kommen mit der neuen Netzentgeltsystematik (AgNes) große Veränderungen zu.

In dem von der Bundesnetzagentur (BNetzA) im Mai 2025 angestoßenen Reformprozess für eine neue Allgemeine Netzentgeltsystematik (AgNes), die ab 2029 greifen sollen, zeichnen sich zunehmend Konturen ab. Mehrfach hat die Behörde inzwischen sogenannte "Orientierungspunkte" für Teilaspekte der Netzentgeltsystematik zur Diskussion gestellt und Branchenverbände positionieren sich dazu. Für die BNetzA scheint klar, dass sie künftig Einspeiser, Speicher und Prosumer stärker an den Netzkosten beteiligen will.