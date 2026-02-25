Heizungsgesetz: Schwarz-rot beschließt Eckpunkte für wahren Heiz-Hammer

Die Fraktionsspitzen von CDU/CSU und SPD haben gestern Abend ihre "Eckpunkte zum neuen Gebäudemodernisierungsgesetz" vorgelegt. Damit schaffen sie die 65-Prozent-Regel zum Einsatz CO2-freier Energien in neuen Heizungsanlagen ab. Sie kappen damit auch die Verbindung zwischen GEG und kommunaler Wärmeplanung. Und sie gehen mit ihrem Versprechen für eine unbegrenzte Nutzung jeglicher Art von alten Heizkesseln sogar hinter die Energieeinsparverordnung von 2014 zurück.