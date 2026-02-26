RWE baut 235 Megawatt Windenergie- und Photovoltaik-Projekte in Italien

Der deutsche Energiekonzern RWE steigert seine Aktivitäten in Italien. Er baut dort derzeit eine Reihe von Onshore-Windparks, Agri-PV-Anlagen und auch klassische Photovoltaik-Freiflächenanlagen.

RWE beschleunigt seinen Ausbau im Bereich der erneuerbaren Energien in Italien: Nach dem Baubeginn von Windenergie- und Photovoltaik-Projekten mit einer Leistung von 112 Megawatt (MW) im Jahr 2025 hat das Unternehmen nun weitere Projekte mit einer Leistung von 123 MW für 2026 auf den Weg gebracht. Damit verdoppelt sich die im Bau befindliche Leistung auf 235 MW.

Im vergangenen Jahr begann RWE mit dem Bau seiner ersten kommerziellen Agri-PV-Anlagen, die sich derzeit in der Inbetriebnahmephase befinden: Morcone mit 9,8 MW Leistung und Acquafredda mit 9,3 MW Leistung in der Region Kampanien. Hinzu kommen sowie zwei große Onshore-Windparks: Serra Palino mit 47 MW Leistung in Apulien und Venusia mit 45 MW Leistung in der Basilikata.

„Es sind arbeitsreiche Zeiten für unsere Bauteams in Italien: Drei Onshore-Windparks, eine Solaranlage und sechs Agri-PV-Projekte entstehen parallel im ganzen Land“, sagt Katja Wünschel, CEO RWE Renewables Europe & Australia. „Das sind 26 Windkraftanlagen und 127.000 Solarmodule mit einer Gesamtleistung von 235 Megawatt, die bald 190.000 italienische Haushalte mit Strom versorgen werden. Und weitere Projekte stehen bereits in den Startlöchern.“

Onshore-Windpark auf Sardinien

Im Jahr 2026 hat RWE mit dem Bau des Onshore-Windparks Alas begonnen, der über zehn 6,6-MW-Turbinen mit einer Gesamtleistung von 66 MW verfügt. Die Inbetriebnahme ist für 2027 geplant. Die Freiflächen-Solarparks Ponte Valentino I und II mit insgesamt 19 MW Leistung entstehen in der Gemeinde Benevento. Auf einer Fläche von 25 Hektar will RWE insgesamt über 32.000 Solarmodule installieren. Die Inbetriebnahme ist für 2026 geplant.

RWE baut außerdem vier Agri-PV-Anlagen: Acquafredda II (11,7 MWac) in Kampanien, Enna (9,5 MW) und Carcitella (8 MW) auf Sizilien und Cava (9 MW) in Kalabrien. Alle vier Projekte sollen noch dieses Jahr in Betrieb gehen und RWE stattet sie mit erhöhten oder stark geneigten Montagestrukturen für die Photovoltaik-Module aus, um eine landwirtschaftliche Nutzung zu ermöglichen. Je nach Standort werden unter den PV-Modulen Schafe weiden oder Getreide angebaut. Die erhöhten Solarpanele bieten außerdem Schutz vor Hagel, Frost, Trockenheit und starken Regenfällen. Um die Agri-PV-Technologie weiter voranzutreiben, wird RWE die Leistung der Agri-PV-Anlagen überwachen und meteorologische und landwirtschaftliche Daten sammeln.

Der Windpark Serra Giannina, der bei der letztjährigen FER-X-Auktion den Zuschlag erhalten hat, will RWE in den nächsten Wochen in Angriff nehmen. Zudem will RWE in Potenza in der Region Basilikata sechs Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 42 MW errichten.

