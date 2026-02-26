TÜV Rheinland erwirbt Windenergie-Ertragsgutachter Anemos-Jacob

Die Anemos-Jacob GmbH, ein Spezialist für Windertragsgutachten und Windmessungen, wird Teil von TÜV Rheinland. Das soll die Kompetenz bei der Planung komplexer Windenergieprojekte stärken.

Der TÜV Rheinland will den Bereich Windenergie stärken und übernimmt das Unternehmen Anemos-Jacob aus dem niedersächsischen Oldershausen. Anemos-Jacob zählt zu den führenden Unternehmen für Windertragsgutachten und Windmessungen in Deutschland und ist seit mehr als 30 Jahren im Windenergiemarkt tätig. Die Fachleute erheben Daten an potenziellen Gebieten für Windparks und werten diese aus. Das Ziel ist den möglichen Ertrag von Windparks zuverlässig einzuschätzen.

„Wir bieten unseren Kunden durch die Übernahme von Anemos-Jacob zusätzliche Kompetenz für die Planung ihrer immer komplexeren Windenergieprojekte. Das ergänzt unsere vielfältigen Prüfdienstleistungen für die Windenergiebranche ideal“, sagt Wolfgang Spahn, bei TÜV Rheinland verantwortlich für Prüfungen und Gutachten im Windenergiebereich.

Herbert Schwartz, geschäftsführender Gesellschafter der Anemos-Jacob GmbH, ergänzt: „Eingebunden in den weltweit tätigen Konzern TÜV Rheinland, können wir unsere Kompetenzen noch besser zur Geltung bringen.“ Das bietet laut Schwartz die Chance, sich fachlich weiterzuentwickeln und dauerhaft zu wachsen.

Global hat sich Windenergie zu einem der wichtigsten Energieträger entwickelt. So hat sich nach Angaben des Global Wind Energy Council (GWEC) die installierte Windenergieleistung von 2014 bis 2024 von 370 auf 1.136 Gigawatt verdreifacht. Der GWEC rechnet mit einem weiteren deutlichen Wachstum. Vor diesem Hintergrund geraten bei Windenergieprojekten nicht eindeutig geeignete Flächen zunehmend in den Fokus. „Gerade dort, wo sich der potenzielle Ertrag nur schwer berechnen lässt, hilft die Kompetenz von Anemos-Jacob dabei, die richtigen Investitionsentscheidungen zu treffen“, so Wolfgang Spahn.

Quelle: TÜV Rheinland | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH