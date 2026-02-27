Hellbrise-Monitor: Neue Datenplattform zur Analyse des Stromsystems

Der Hellbrise-Monitor soll Einspeise- und Marktbewegungen sichtbar machen, um strukturelle Herausforderungen im Stromsystem identifizieren zu können. Er soll Forschenden, Energieversorgern, Netzbetreibern und Poltitiker:innen eine fundierte Datengrundlage bieten.

Die Nexiga GmbH hat mit dem Hellbrise-Monitor ein neues datengetriebenes Analyseinstrument zur Analyse des Stromsystems vorgestellt. Es soll Transparenz in einem bislang schwer zugänglichen Bereich des deutschen Strommarkts schaffen und zentrale Energiewende-Themen systematisch abbilden.

Der Hellbrise-Monitor basiert auf Daten aus dem Marktstammdatenregister. Das Unternehmen hat ihn entwickelt, um Forschenden, Energieversorgern, Netzbetreibern sowie politischen Akteurinnen und Akteuren eine fundierte Datengrundlage für strategische Entscheidungen im Kontext der Energiewende zur Verfügung zu stellen. Ziel ist es, Einspeise- und Marktbewegungen sichtbar zu machen, strukturelle Herausforderungen im Stromsystem zu identifizieren sowie gezielte Analysen zu ermöglichen, wie Wetter- und Nachfrage-Zustände sich auf Marktprozesse auswirken.

Der Name des Instruments nimmt Bezug auf das Phänomen der „Hellbrise“: einen Zustand mit hoher Stromproduktion aus Wind- und Solarenergie gekoppelt mit geringer Nachfrage. Dieses Phänomen kann zu Überproduktion, negativen Strompreisen und Belastungen für Netz und Marktprozesse führen. Im Jahr 2024 traten solche Phasen in Deutschland über 514 Stunden auf – mehr als fünfmal häufiger als ihre Gegenkonstellation „Dunkelflaute“.

Warum der Hellbrise-Monitor relevant ist

Echtzeit-Marktdaten: Der Monitor ermöglicht den Zugriff auf detaillierte Erkenntnisse zur Einspeisung erneuerbarer Energien und zu Marktreaktionen auf Über- und Unterproduktion.

Entscheidungsgrundlage für Akteure: Energieversorger, Netzbetreiber, politische Institutionen und Wissenschaft erhalten ein Werkzeug zur Identifikation systemischer Risiken und zur Ableitung von Handlungsempfehlungen.

Förderung datenbasierter Diskussion: In einer Zeit, in der die Balance zwischen erneuerbarer Erzeugung und Netzstabilität zunehmend komplex wird, liefert der Monitor belastbare Zahlen statt spekulativer Einschätzungen.

Der Hellbrise-Monitor zur Analyse des deutschen Stromsystems ist unter diesem Link zu finden.

Quelle: Nexiga | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH