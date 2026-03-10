Neues Netzwerk soll Photovoltaik-Firmen stärken

Das Netzwerk nrg+ soll mittelständische Betriebe vereinen, die sich auf Photovoltaik und Wärmepumpen spezialisiert haben. Die unternehmerische Eigenständigkeit bleibt erhalten. Mehrwert sollen Dinge wie vernetztes digitales Marketing und gemeinsamer Einkauf bringen.

Die Aurelius WK Twenty-Nine DS GmbH will mit der unternehmerischen Plattform nrg+ regional verankerte Unternehmen in einem Netzwerk vereinen. Der Markt für erneuerbare Energielösungen wächst stark, zugleich steigt die technologische und regulatorische Komplexität. Vor diesem Hintergrund verfolgt nrg+ das Ziel, erfolgreiche mittelständische Betriebe, die sich auf Photovoltaik, Wärmepumpen sowie intelligente Energiesysteme spezialisiert haben, langfristig weiterzuentwickeln und zu stärken. Dabei sollen ihre Identität und ihre unternehmerischen Freiheit gewahrt bleiben.

Ikratos aus Weißenohe bei Nürnberg ist seit August 2024 Teil der Gruppe, Ende Dezember 2025 ist Lizergy aus Freudenstadt hinzugekommen. Beide Unternehmen bleiben vollständig eigenständig auf dem Markt aktiv – sowohl in ihrer Geschäftsführung als auch für die operative Entscheidungsfreiheit. Beide Unternehmen sind seit über einem Jahrzehnt aktiv, beschäftigen zusammen mehr als 100 Mitarbeitende und haben über 20.000 Anlagen installiert.

Unternehmerische Eigenständigkeit als Grundpfeiler des Netzwerkes

Das Modell von nrg+ unterscheidet sich von klassischen Integrationsansätzen: Die Unternehmen behalten ihre Identität, und die lokalen Geschäftsführer bleiben an Bord. Die nrg+-Gruppe unterstützt gezielt dort, wo Skalierung echten Mehrwert schafft: Etwa im Recruiting, im digitalen Marketing, im gemeinsamen Einkauf oder bei skalierbaren Lösungen rund um Smart Metering und Energiemanagement.

„Wir bauen keinen zentral gesteuerten Konzern auf, sondern einen Verbund unternehmerisch geprägter Betriebe. Unsere Unternehmen behalten ihre Eigenständigkeit und gewinnen gleichzeitig Zugriff auf gemeinsame Ressourcen sowie ein belastbares Netzwerk. Damit kombinieren wir regionale Stärke mit überregionaler Skalierungsfähigkeit“, sagt Andreas Durth, Geschäftsführer von nrg+. Aurelius Wachstumskapital unterstützt nrg+ beim Aufbau der Gruppe. Zudem investieren die Unternehmer selbst in die Gruppe und bleiben damit langfristig beteiligt.

Das Modell stößt laut Anbieter auf dem Markt auf großes Interesse. Weitere Gespräche mit Unternehmen aus dem Wärmepumpen- und Photovoltaik-Umfeld laufen bereits. In den kommenden Monaten hofft man, neue Partner in der Gruppe begrüßen zu können.

Quelle: Aurelius WK Twenty-Nine DS | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH