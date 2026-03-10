Synapsun: Digitale Plattform für die Logistik von Photovoltaik-Modulen

Das Tool Synapsun.com soll helfen, die Beschaffung von Solarmodulen zu steuern und abzusichern. Von der Planung bis zur Lieferung der PV-Module an die Baustelle soll die digitale Plattform einen Überblick über jede Phase des Transportprozesses verschaffen.

Das französische Unternehmen Synapsun, ein Dienstleistungs- und Ingenieurunternehmen, das auf die Beschaffung und technische Auswahl von Photovoltaik-Modulen spezialisiert, bietet eine digitale Plattform für die Logistik von Solarmodulen an. Mit Synapsun.com können Unternehmen ihre PV-Module-Logistik planen, organisieren und die Lieferung der Solarpanele auf die Baustelle verfolgen. Die Plattform soll helfen, die ihre Beschaffung zu steuern, zu diversifizieren und abzusichern. Gleichzeitig soll sie eine qualitätsbezogene und regulatorische Unterstützung ermöglichen. Im Jahr 2025 begleitet Synapsun die Lieferung von mehr als 500 MW an PV-Modulen.

Die Plattform Synapsun.com ermöglicht mit den Reitern „Meine Lieferstandorte“ und “Meine Lieferungen” die Lieferungen nach Referenz, Datum oder Status suchen. Somit kann man die wesentlichen Informationen zu jeder Sendung einsehen und die Mengen visualisieren, um den Fortschritt der Lieferung der PV-Module auf der Baustelle zu verfolgen. So behält man laut Anbieter den vollständigen Überblick über jede Phase des Transportprozesses.

So bietet das Tool bietet eine zentrale Gesamtübersicht über alle Lieferungen: vergangene, laufende und kommende. Eine reibungslose und übersichtliche Logistikverwaltung ist somit möglich. Zudem soll es die Koordination der Abläufe über sämtliche Photovoltaik-Projekte hinweg optimieren.

Das Tool verwaltet auch ETN und ATEC. Das sind Zertifizierungen für Photovoltaik-Montagesysteme in Frankreich, die Sicherheit und Normkonformität gewährleisten. Auch das ECS Tracking ist integriert. Zahlreiche weitere Funktionen sollen in Kürze online verfügbar sein. Auch bei der Synapsun-Plattform „Pan Analyzer“, einen Tool das Einstrahlungsdaten bereitstellt, sind Weiterentwicklungen erfolgt.

Quelle: Synapsun | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH